Spunta il nome nuovo a sinistra: il Milan ha scelto il post Theo Hernandez

Il futuro del terzino francese è incerto, oggi appaiono elevate le possibilità di vederlo andare via da Milanello: c’è già un nome per rimpiazzarlo.

Il Milan è fuori dalla Champions League e uno dei principali imputati di questo fallimento sportivo è Theo Hernandez. Il terzino ha ricevuto due ammonizioni evitabilissime e la sua espulsione ha cambiato la storia della partita contro il Feyenoord.

I rossoneri erano in controllo e stavano vincendo 1-0, essere rimasti in dieci ha permesso agli avversari di prendere maggiore fiducia e di trovare il gol dell’1-1. Ovviamente, è sbagliato dire che è solo colpa dell’ex Real Madrid, però è innegabile che abbia delle grandi responsabilità. Senza quel doppio cartellino giallo, difficilmente la sua squadra sarebbe stata eliminata dalla Champions.

Milan, addio Theo Hernandez: ecco chi può arrivare

Quanto visto in Milan-Feyenoord può andare a peggiorare la situazione di Theo Hernandez, il cui contratto scade a giugno 2026 e che sembra lontano dal poter essere rinnovato. I dialoghi avvenuti non hanno portato ad alcun accordo finora e la sensazione è che le parti si possano separare a fine stagione. Oggi appare lo scenario più probabile.

Già a gennaio il Milan aveva dato l’ok alla cessione al Como, che aveva formulato un’offerta da quasi 50 milioni di euro. È stato il nazionale francese a rifiutare, preferendo rimanere a Milano invece che andare nella squadra allenata da Cesc Fabregas. Il fatto che il club abbia accettato quella proposta non fa altro che confermare che il rinnovo sia qualcosa di davvero lontano.

Anche se Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che le parti stanno parlando e ha “ostentato” una certa tranquillità, sarebbe quasi sorprendente se alla fine Hernandez prolungasse il suo contratto. Quanto successo in Milan-Feyenoord ha fatto arrabbiare la dirigenza, che da uno come Theo si aspetta ben altra condotta in campo. Era già diffidato e ha preso una prima ammonizione assurda. La seconda è arrivata per una simulazione e non può che creare disappunto.

In queste ore stanno già circolando il nome di chi potrebbe sostituire l’ex Real Madrid in caso di cessione nel calciomercato estivo. Un profilo molto gradito è Maxim De Cuyper, belga classe 2000 in forza al Club Brugge. Da un po’ di tempo i rossoneri lo stanno monitorando e potrebbe essere un candidato alla eventuale sostituzione di Hernandez. Prezzo del cartellino: 20-22 milioni di euro.