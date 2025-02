Tifosi del Milan increduli, lo vuole la Juve: il tradimento è dietro l’angolo

Per i tifosi del Milan potrebbe arrivare un’altra delusione: in estate potrebbe consumarsi un alto tradimento

La delusione in casa Milan per l’eliminazione dalla Champions League è cocente. I tifosi hanno riversato tutta la loro rabbia sui social: nel mirino c’è soprattutto Theo Hernandez, protagonista in negativo con una doppia ingenua ammonizione che ha portato all’espulsione e ha quindi costretto la squadra a giocare in dieci per tutto il secondo tempo. E questo è stato un grosso vantaggio per il Feyenoord, che ha saputo sfruttare la superiorità: se fino a quel momento gli olandesi non erano mai riusciti ad essere pericolosi, dopo l’espulsione hanno spinto tanto e sono arrivati poi al gol.

Grande rammarico per il Milan che era andato ad un passo dalla qualificazione agli ottavi ma la sconfitta contro la Dinamo Zagabria lo ha costretto a questo spareggio. Tutto questo dopo che si era creato grande entusiasmo per il mercato di gennaio e le buone vittorie in campionato. E ora, a proposito di mercato e di delusioni, il prossimo giugno potrebbe arrivare l’ennesima doccia gelata per i tifosi rossoneri, ma questa volta il Milan non c’entra niente.

Tonali torna in Italia? Una big lo vuole

Il Milan nell’estate 2023 ha fatto uno dei più grandi errori della storia recente: vendere Sandro Tonali al Newcastle. Con questa scelta, la dirigenza ha strappato dalla squadra l’anima milanista, l’elemento che dava sempre qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. E i risultati delle ultime due stagioni ne sono una prova: in campo e non solo. Ora Tonali, rientrato dopo un anno di squalifica, è uno dei migliori giocatori della Premier League e fa gola anche alle big inglesi e non solo.

Come ha annunciato di recente il suo agente Giuseppe Riso, ormai Tonali ha raggiunto uno status che rende difficile, se non impossibile, il suo ritorno in Italia perché nessun club potrebbe permetterselo. Attenzione però alla volontà del ragazzo, che magari potrebbe spingere per tornare in Serie A e in Italia. Ed è qui che entra in gioco la Juventus: i bianconeri hanno iniziato un nuovo percorso l’estate scorsa e continueranno anche a giugno prossimo.

Tonali potrebbe diventare un obiettivo di mercato e un suo trasferimento alla Juventus creerebbe grande rammarico fra i tifosi del Milan. Parliamo comunque di un’ipotesi molto ma molto remota: Sandro sta bene in Inghilterra e, soprattutto, ha dei costi molto alti sia per il cartellino che per lo stipendio. Somme difficilmente accessibili al mercato italiano. Vedremo cosa accadrà.