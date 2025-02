Tris di riscatti, il Milan fa cassa: tesoretto in arrivo

Nuova rivoluzione in vista in casa Milan per quello che riguarda il mercato della prossima stagione con il club che è pronto a cambiare molto ancora una volta.

L’eliminazione arrivata in Champions League per mano del Feyenoord fa male in casa Milan con i rossoneri che dovranno fare i conti con il proprio bilancio che vedrà una sostanziosa entrata in meno nelle casse.

Il mancato approdo agli ottavi di finale di Champions League peserà molto sul calciomercato estivo del Milan che dovrà ricorrere a qualche cessione eccellente per fare cassa e sistemare i propri conti. Oltre alla partenza di un big i rossoneri dovranno trovare una sistemazione a quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani del club. Per tre giocatori il destino appare già segnato essendo partiti durante la scorsa estate in prestito con le società che sembrano intenzionate a riscattare i loro cartellini.

Calciomercato Milan, tre cessioni in arrivo: tesoretto per il club

Il Milan potrà fare i conti sulle entrate derivanti dalle cessioni a titolo definitivo di Yacine Adli, Pierre Kalulu e Tommaso Pobega. Dalla Fiorentina dovrebbero arrivare circa 12 milioni di euro per il passaggio del francese in viola, mentre 14 più 3 di bonus sono attesi dalla Juve per il difensore. Il Bologna, infine, dovrebbe versare circa 11 milioni per acquistare a titolo definitivo il centrocampista classe 1999.

I tre calciatori partiti in prestito hanno finora convinto i club che li hanno accolti e che dovrebbero acquistarli a titolo definitivo durante la prossima estate. Il Milan dovrebbe trovare nelle casse una somma che sfiora i 40 milioni di euro, necessaria ad andare a ripianare il bilancio che dovrà fare i conti con il mancato accesso agli ottavi di finale della Champions League.

Non sembrano esserci dubbi sul riscatto della Juventus per quello che riguarda il cartellino di Kalulu, diventato un perno fondamentale della retroguardia bianconera fino all’infortunio. Potrebbero esserci delle richieste di sconto da parte di Fiorentina e Bologna per Adli e Pobega con il Milan che potrebbe dare l’ok alla loro partenza per circa 10 milioni di euro.

Oltre alla partenza di questi calciatori in prestito il Milan potrebbe lasciar partire anche un big con Theo Hernandez che, dopo la prestazione fornita contro il Feyenoord è diventato l’indiziato numero uno per lasciare i rossoneri. La scadenza del contratto nel giugno del 2026 potrebbe favorire ulteriormente la sua cessione per una somma intorno ai 40 milioni di euro.