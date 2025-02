Affare a sorpresa tra Milan e Real Madrid: tifosi increduli

Carlo Ancelotti torna a guardare in casa rossonera: occhio al colpaccio del Real Madrid, i ‘Blancos’ vogliono il gioiello del Milan

Non è affatto un mistero che il Milan, in questo particolare momento della stagione, sia in difficoltà. Il pari contro il Feyenoord e l’eliminazione dalla Champions League dicono tanto sulla situazione in casa rossonera. La scellerata prestazione di Theo Hernandez – seguita poi dalle scuse del nazionale francese – hanno dato il via ad una serata tragica.

Resta la Coppa Italia, resta soprattutto il campionato e la voglia di rivalsa. Si punterà al quarto posto, obiettivo minimo per non parlare di stagione fallimentare. Perché rimanere fuori pure dalla prossima Champions League sarebbe un danno troppo grave, per diversi aspetti: in primis quello economico. A questo punto della stagione i tifosi si aspettano un cambio di passo per provare a rimediare ad una classifica abbastanza deludente.

Il mercato di gennaio, in tal senso, ha portato forze fresche e la possibilità di consegnare a Conceicao ulteriori armi per portare il Milan dove merita. Il calciomercato, in ottica futura, potrebbe portare però novità soprattutto in uscita. Si parla di Real Madrid e di come Carlo Ancelotti stia puntando sottotraccia uno dei gioielli rossoneri che – a questo punto – davanti all’offerta giusta potrebbe pure tradire il ‘Diavolo’ con le ‘Merengues’.

Via dal Milan per il Real Madrid: lo vuole Ancelotti

A parlare dell’intreccio di mercato tra i rossoneri ed il club di Florentino Perez è ‘Fichajes.net’, quotidiano spagnolo particolarmente addentrato nelle vicende di casa Real Madrid e di calciomercato in generale. A tal proposito gli occhi della dirigenza spagnola sono tutti proiettati verso un difensore di Conceicao.

Strahinja Pavlovic, clamorosamente, potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. Questa almeno l’ipotesi che il portale iberico avanza in vista dell’estate. Pare infatti che i ‘Blancos’, che già da mesi stanno facendo i conti con il gravissimo infortunio di Militao, abbiano intenzione di ringiovanire la difesa rinforzandola con talenti pronti per il presente ma che rappresentino anche un tassello importante per il futuro della retroguardia madridista.

Così Pavlovic, apprezzato per le sue capacità di marcatura e nello giocare d’anticipo, potrebbe essere la soluzione ideale per Ancelotti. Giovane, di talento e non esattamente al centro del progetto rossonero: per mesi, infatti, è rimasto in panchina a guardare i compagni. Solo recentemente è tornato a giocare con continuità ma la sua permanenza a Milanello – davanti ad una proposta convincente – sarebbe tutt’altro che scontata.

In quella che rischia di essere la sua prima ed unica stagione al Milan il talento serbo – 23 anni – ha collezionato 22 presenze complessive tra campionato e coppe con 1 rete e 2 assist vincenti.