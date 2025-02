Conceicao contro le bugie: il tecnico prende posizione sulla vicenda Pulisic

Sergio Conceicao ha deciso di prendere posizione dopo le notizie circolate in queste ore. Ecco cosa è successo

Sono state davvero ore complicate per il Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Il mancato accesso agli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa ha chiaramente deluso tutti e inevitabilmente in questi ultimi giorni in molti sono finiti nel mirino della critica.

Il più bersagliato, inevitabilmente, è stato Theo Hernandez, dopo l’espulsione, che ha cambiato totalmente la partita, ma anche Sergio Conceicao non è stato risparmiato. Il tecnico è stato messo in discussione, ma ieri si è scritto anche della lite con Christian Pulisic, poi smentita dal Milan e dallo stesso giocatore.

Milan, Conceicao deluso

Oggi, così, prima della conferenza stampa, anche Conceicao ha voluto smentire l’accaduto. Il tecnico si è mostrato deluso da quanto letto, etichettando il tutto come notizie cattive e bugiarde. Conceicao ha voluto citare Mourinho, sostenendo di non essere un pirla.



Il mister poi ha voluto sottolineare come l’americano sia uno di quei giocatori che non si lamenta mai, che si allena al massimo e che ha giocato in sacrificio per un piccolo problema.

Il mister ammette di avere un ottimo rapporto con il gruppo, nonostante il suo carattere lo porti ad essere spesso duro con i giocatori. Conceicao non si nasconde, parlando dei problemi che ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. Il tecnico, infine, parla anche del suo essere messo in discussione, affermando che in Champions League bisognava certamente fare di più, ma che In 10 anni una sola volta il Milan ha superato gli ottavi. È stato detto poi anche in conferenza stampa che contro il Feyenoord a pesare siani stati sicuramente gli episodi, ma fare meglio sarebbe dovuto essere un obbligo.