Il calendario del Milan, ecco quando giocheranno i rossoneri

La Lega di Serie A ha comunicato gli orari delle partite dalla 27a giornata alla 29a, contro Lazio, Lecce e Como: la situazione

Domani il Milan di Sergio Conceicao sarà a Torino per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un match da vincere a tutti i costi per i rossoneri, che devono rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Champions League. Le prossime partite ci diranno quanto sarà complicato riuscire a chiudere tra le prime quattro.

La classifica, infatti, inevitabilmente cambierà nei prossimi giorni: domani intorno alle 20.00 (il calcio d’inizio contro i granata è alle 18.00) sapremo se il Milan potrà guardare al futuro con maggiore ottimismo. Un successo aiuterebbe, infatti, a preparare il recupero contro il Bologna di Vincenzo Italiano nel miglior modo possibile. La sfida contro i Felsinei è fissata giovedì 27 febbraio alla ore 20.45. Dopo sparirà l’asterisco e bisognerà già pensare alla sfida contro la Lazio. Fino a pochi minuti fa non si conosceva la data del match di San Siro valevole per la ventisettesima giornata del massimo campionato

Gli orari delle partite del Milan, dalla 27a giornata alla 29a giornata

Dopo i sorteggi nel pomeriggio, per le coppe europee, che non hanno visto il Milan protagonista, la Lega di Serie A, ha potuto comunicare il calendario delle prossime giornate. Così la squadra rossonera di Sergio Conceicao ha conosciuto gli orari delle sfide dalla 27a giornata alla 29a del massiamo campionato italiano, che andranno in onda sui canali di DAZN.

Milan-Lazio, dunque, si giocherà domenica 2 marzo alle ore 20.45: a San Siro Mike Maignan e compagni sfideranno i biancocelesti per una partita che potrà valere tantissimo per la corsa al quarto posto. Dopo un trittico davvero complicato, il Diavolo andrà in trasferta in Puglia: sabato 8 marzo i rossoneri giocheranno quindi contro il Lecce dell’ex Marco Giampaolo, alle ore 18.00 per la 28a giornata di Serie A.

Il 29esimo turno, invece, metterà difronte, il Milan al Como: la gara si giocherà a San Siro, sabato 15 marzo alle ore 18.00.  Il derby lombardo sarà l’ultimo match prima della pausa per le nazionali. I rossoneri, così, torneranno poi in campo il weekend del 30 marzo contro il Napoli

Ecco nel dettaglio quando scenderemo in campo:

27ª giornata: Milan-Lazio, domenica 2 marzo 2025 ore 20.45 (DAZN)

28ª giornata: Lecce-Milan, sabato 8 marzo 2025 ore 18.00 (DAZN)

29ª giornata: Milan-Como, sabato 15 marzo 2025 ore 18.00 (DAZN)