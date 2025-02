Il Milan ora è stufo, saltano altre quattro teste: via a giugno

Un poker di calciatori è destinato a lasciare Milanello a fine stagione: ecco di chi si tratta.

I prossimi mesi saranno molto importanti per definire chi rimarrà al Milan e chi verrà ceduto. Quasi tutti i giocatori sono sotto esame, la dirigenza farà valutazioni caso per caso per arrivare a delle scelte ponderate.

Oggi si può già fare qualche ipotesi su chi continuerà a fare parte del progetto e chi invece verrà tagliato fuori, però ci sono anche nomi sui quali c’è incertezza. Inoltre, nei prossimi mesi possono anche cambiare degli scenari rispetto a quelli attuali. Tutto dipenderà dal rendimento in campo e dai risultati, senza dimenticare la scelta sul prossimo allenatore: Sergio Conceicao non è sicuro di rimanere alla guida della squadra rossonera.

Calciomercato Milan, poker di addii: le ultime notizie

Un calciatore che molto probabilmente saluterà Milanello è Theo Hernandez, al centro delle critiche dopo l’espulsione in Milan-Feyenoord e lontano dal rinnovo. Il suo contratto scade a giugno 2026 e la trattativa per prolungarlo non è mai decollata in questi mesi. Le prestazioni altalenanti stanno portando la società a pensare che non sia il caso di riconoscergli un aumento dello stipendio rispetto ai 4,5 milioni di euro netti annui che percepisce oggi.

Nel mercato invernale il Milan aveva venduto Hernandez al Como, che aveva offerto oltre 40 milioni per portarlo nella squadra allenata da Cesc Fabregas. È stato il nazionale francese a rifiutare questo trasferimento. Sapere che il club era pronto a cederlo non ha sicuramente aiutato la sua serenità, però tocca a lui dimostrare sul campo di poter essere ancora un terzino top e non una copia sbiadita di ciò che fu pochi anni fa.

Un altro che pare destinato a dire addio è Samuel Chukwueze, esterno offensivo che non ha mai completamente convinto da quando è a Milano. A inizio febbraio stava per essere ceduto al Fulham in prestito con diritto di riscatto, però sono mancati i tempi tecnici per chiudere l’operazione. L’ex Villarreal è rimasto a disposizione di Sergio Conceicao, ma nel prossimo calciomercato estivo andrà via.

Destinato all’addio pure Emerson Royal, un altro che settimane fa stava per lasciare il Milan. C’erano contatti con Fulham e Galatasaray, la cessione sembrava abbastanza vicina, però l’infortunio serio capitato al terzino brasiliano all’inizio del match di Champions League contro il Girona lo ha trattenuto in Italia. Dovrebbe tornare a giocare a marzo.

Poche chance di rimanere per Tammy Abraham, che nonostante il gol decisivo in Supercoppa Italiane e l’impegno messo non sembra rientrare nei piani futuri del Milan. È arrivato in prestito secco dalla Roma e molto probabilmente vi farà ritorno a fine stagione.