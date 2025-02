Lo vuole Stefano Pioli, pronto a salutare il Milan per l’Arabia

Il calciatore potrebbe volare in Arabia Saudita, per giocare con l’Al Nassr di Stefano Pioli. Il club è pronto a riempirlo di soldi

Saranno settimane intense per il Milan di Sergio Conceicao. Il club rossonero dovrà gettarsi alle spalle l’eliminazione dalla Champions League, arrivata per mano del Feyenoord, e riuscire ad arrivare tra le prime quattro in Serie A così da poter rigiocare la competizione europea più prestigiosa anche la prossima stagione.

Le prossime partite ci diranno quanto sarà difficile riuscirci. Torino, Bologna e Lazio in pochi giorni disegneranno inevitabilmente una nuova classifica, finalmente senza asterischi. Da lì si penserà solamente al campionato, in attesa, chiaramente, del doppio impegno di Coppa Italia, quando il Diavolo sarà chiamato a giocare contro Inter o Lazio. Alzare al cielo un altro trofeo italiano, dopo la Supercoppa, qualificandosi, inoltre, in Champions League, salverebbe la stagione, rendendola decisamente meno amara.

Milan, l’Arabia Saudita pensa al giocatore

Nel frattempo a Casa Milan si lavorerà per capire quale sarà la rosa della prossima stagione. I dubbi, d’altronde, non sono pochi. Innanzitutto bisognerà decidere quali calciatori riscattare dai prestiti. Con il Chelsea non è stato stabilito un prezzo per Joao Felix; con Riccardo Sottil, invece, servirebbero una decina di milioni. Di fatto i soldi che la Fiorentina dovrebbe investire per tenersi Adli.

Il centrocampista, francese, però, non è l’unico prestito da attenzionare. Da Kalulu a Pobega, passando per Okafor e Saelemaekers. Presto capiremo cosa ne sarà di tutti questi giocatori – senza dimenticare tutti gli altri, compreso Lorenzo Colombo – che potrebbero anche far ritorno in rossonero, rendendo la rosa davvero lunga.

Ci sarà poi da lavorare ai calciatori in esubero, come Samu Chukwueze e verosimilmente Ruben Loftus-Cheek. Chissà che per loro non ci sia la possibilità di volare in Inghilterra, ma non può essere esclusa la pista Araba. Soprattutto per il centrocampista attenzione all‘Al Nassr.

Stefano Pioli, d’altronde, sarebbe ben felice di puntare sul calciatore, che lo scorso anno arrivò in doppia cifra. Ma il club arabo potrebbe decidere di puntare anche su un altro elemento della rosa del Diavolo, quel Theo Hernandez, che a giugno potrebbe davvero salutare il Milan. L’Al Nassr non avrebbe di certo problemi ad accontentare il club e il calciatore. La decisione, però, poi, spetterebbe allo stesso Theo Hernandez, che forse non ha voglia di dire già addio  al calcio che conta