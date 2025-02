Theo Hernandez al Como: la risposta di Cesc Fabregas

Si era parlato di una proposta della neopromossa in Serie A per il terzino rossonero: sul tema è stato interpellato Fabregas.

Una delle notizie più forti dell’ultima sessione invernale del calciomercato ha riguardato il tentativo del Como per Theo Hernandez. Com’è noto, c’è stata un’offerta importante che il Milan aveva accettato.

Sul tavolo circa 50 milioni di euro, una cifra che avrebbe permesso alla società rossonera di mettere a bilancio una buona plusvalenza dopo l’investimento da circa 22 milioni fatto nel mercato estivo 2019. L’ex Real Madrid non ha accettato il trasferimento nella squadra lariana, neo promossa in Serie A e guidata da una proprietà ricchissima.

Calciomercato Milan, Fabregas e l’affare Hernandez

Mirwan Suwarso, presidente del Como, aveva risposto così quando Sky Sport lo aveva interpellato su Hernandez e anche su Marcus Rashford: “Avete letto molti nomi. Non tutti, ma tanti erano veri. Siamo stati vicini a diversi giocatori, alcuni dei quali non sono usciti. Sì, ci abbiamo provato, ma siamo anche consapevoli di essere un club piccolo, quindi c’è gente che ancora non ci prende sul serio. Quando questi grandi nomi sentono parlare del Como dicono ‘No, io voglio giocare la Champions League’. Capiamo cosa possiamo fare e cosa no. Noi sogniamo e questo ci fa andare avanti“.

Ieri sera è toccato a Cesc Fabregas rispondere sull’argomento e ha utilizzato queste parole ai microfoni di calciomercato.it: “Abbiamo cercato Theo Hernandez? Non lo so, è una cosa che ha detto il presidente. Io non ero coinvolto. Se lo ha detto lui, sicuramente è la verità“.

L’allenatore del Como non ha voluto confermare direttamente, ma non ha neppure smentito, si è rifatto alle parole del presidente Suwarso. Da non escludere un nuovo tentativo del club lariano nella prossima sessione estiva del calciomercato. Molto dipenderà anche da come andrà la trattativa per il rinnovo di Theo con il Milan, finora bloccata. Senza accordo, sicuramente ci sarà la sua cessione: nel caso, vedremo quale squadra riuscirà ad assicurarselo.