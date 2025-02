Tonali-Milan, l’annuncio è struggente per i tifosi rossoneri

Quanto ha perso il Milan con la cessione di Tonali? Ne ha parlato il noto giornalista Condò.

Nel post-partita di Milan-Feyenoord c’è stato un botta e risposta a Sky Sport tra Zvonimir Boban e Zlatan Ibrahimovic. Il primo asseriva che è stato un errore smantellare la squadra che ha vinto lo Scudetto nel maggio 2022, mentre lo svedese ha risposto che quella attuale è forte il doppio.

Un reparto che probabilmente era migliore in quel Milan era il centrocampo, dove l’allora allenatore Stefano Pioli poteva contare su Sandro Tonali, Franck Kessie, Ismael Bennacer e anche Rade Krunic, risultato prezioso diverse volte pur essendo partito come riserva. Certamente la società dovrà lavorare per migliorare una mediana che ha come uniche certezze Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

Milan, quanto manca Tonali? Ecco cosa dice Condò

Il Milan avrebbe fatto volentieri a meno della partenza a parametro zero di Kessie, però dobbiamo ricordare che le richieste economiche del suo agente George Atangana furono eccessive e portarono alla rottura. Anche se l’ivoriano aveva dichiarato che sarebbe rimasto, le pretese in termini di stipendio e commissioni fecero naufragare la trattativa. Diverso il discorso Tonali.

Per l’ex Brescia arrivò una super offerta da parte del Newcastle United, che mise sul tavolo circa 70 milioni di euro (bonus inclusi) per il cartellino e circa 8 netti annui per lo stipendio. Difficile rifiutare, infatti il Milan e Sandro accettarono. Tra i tifosi c’è chi comprese quella scelta e chi la criticò, temendo che a fronte di un grande guadagno economico il club stesse perdendo u calciatore troppo importante per la squadra.

Il giornalista Paolo Condò ha parlato di Tonali dopo Milan-Feyenoord di Champions League: “Il perché di questa inaffidabilità della squadra è l’assenza di quello zoccolo duro di giocatori che sono anche degli uomini molto quadrati. Hai venduto Tonali, ma lui era l’architrave della squadra, era il centro di gravità, la portaerei da cui decollavano gli aerei. Ti hanno dato 70 milioni, bei soldi che sono stati reinvestiti, ma quando hai la fortuna e la bravura di trovare giocatori del genere il Milan a cui ero abituato io non lo avrebbe mai perso“.

Condò ritiene che sia stato uno sbaglio cedere il centrocampista bresciano, elemento fondamentale della squadra. Vero che c’è stata anche la squalifica per le scommesse illegali a tenerlo fuori per mesi, però il giornalista è convinto che averlo oggi in organico avrebbe reso diversa la situazione.