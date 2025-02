Abraham via da Milan e Roma: nuova maglia in Serie A

Le ultime sul futuro di Tammy Abraham, che potrebbe continuare a giocare in Italia nonostante l’addio al Diavolo: il punto della situazione

Non saranno settimane facili per Tammy Abraham. Senza la Champions League e con l’arrivo di Santiago Gimenez il rischio davvero concreto è quello di finire sempre più ai margini del Milan. Il numero sette ex Feyenoord, d’altronde, ha già conquistato tutti, dimostrandosi di essere un vero bomber. Così ha esordito in Serie A con un gol, contro l’Empoli, dopo aver provocato l’espulsione di Marianucci.

Gimenez si è ripetuto contro il Verona, segnando la rete della vittoria, finalizzando un’azione perfetta creata da Alex Jimenez e Rafa Leao. Due centri in due due partite, difficile chiedere di più a Santi Gimenez, che l’aveva messa dentro anche nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Così Tammy Abraham, autore di una grande doppietta nel 3 a 1 alla Roma in Coppa Italia, ha giocato dal primo minuto contro l’Empoli prima di accomodarsi in panchina nelle successive gare. La sensazione è che proprio questo sia il suo destino nelle prossime partite. Dopo il match contro la Lazio, si tornerà a giocare una volta a settimane e questo porterà Sergio Conceicao a poter schierare la sua formazione migliore.

Futuro Abraham, Milan a rischio: ecco dove può andare

Tammy Abraham dovrà dunque essere bravo a convincere il mister a dargli ancora delle opportunità. L’inglese dovrà sfruttare tutto il tempo che avrà a disposizione, soprattutto a gara in corso, per spingere il Diavolo a riscattarlo. Abraham, lo ricordiamo, è arrivato al Milan in estate, proprio nelle ultime ore di calciomercato. In quell’occasione i rossoneri e la Roma si accordarono per uno scambio di prestiti secchi con Alexis Saelemaekers, con la promessa di aggiornarsi più avanti.

Oggi i giallorossi sono più che convinti di tenersi il belga. L’inglese non ha fatto certo male al Diavolo, ma il problema maggiore è legato al suo stipendio. E’ impensabile che Abraham resti al Milan, come alternativa al centravanti titolare, Santi Gimenez, percependo praticamente il doppio. Se l’inglese dovesse iniziare a pensare di poter guadagnare la metà una trattativa per la sua permanenza potrebbe anche aprirsi.

A queste condizioni, invece, risulta alquanto improbabile che ciò avvenga. Abraham, dunque, potrebbe tornare a Roma, ma solo di passaggio. Il suo futuro sarà certamente altrove ed è la Juve che sta monitorando la situazione: i bianconeri sono pronti a lasciar andare Vlahovic e Milik per puntare su Kolo Muani e un attaccante di scorta, come l’inglese.