Accordo verbale Milan-Genoa, in estate la giovane stella andrà in rossoblu

I rossoneri potrebbero mandarlo in prestito al Genoa: il giocatore piace ai rossoblu da tempo, l’affare si può fare

Il Milan è stata fra le squadre più attive del calciomercato di gennaio, soprattutto nelle ultime ore. I rossoneri hanno preso cinque nuovi giocatori che hanno portato nuove energie ed entusiasmo, ma l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord ha rimesso tutto in discussione. La stagione del Milan è già finita, ed è un fallimento; e può andare ancora peggio se non dovesse rientrare fra le prime quattro della classifica e qualificarsi alla prossima Champions.

Sergio Conceicao, che ha ben poche responsabilità sull’andamento di questo campionato, è al lavoro per raggiungere l’obiettivo minimo: che non salva la stagione, ma forse la sua panchina sì. Ecco perché è fondamentale vincere le prossime gare per rialzare subito la testa dopo la batosta di martedì. A giugno, poi, ci saranno nuovi cambiamenti, magari anche nel management, che da due anni raccoglie solo fallimenti. Ci saranno novità ancora sul mercato, in entrata ma anche in uscita.

Dal Milan al Genoa, idea in prestito

Durante il mercato di gennaio, il Milan ha acquistato nuovi giocatori ma ne ha anche ceduti diversi: Morata, Calabria, Okafor e Bennacer hanno detto addio. A questi, nelle ultimissime ore di mercato, si è aggiunto anche Kevin Zeroli, che è passato in prestito al Monza nel merito dell’affare Warren Bondo. Il centrocampista ha grande considerazione e stima al Milan (era il capitano del Milan Futuro) e quindi farà ritorno a giugno, ma forse gli farebbe bene una stagione intera in prestito per giocare con continuità e sviluppare le proprie capacità.

Il Milan ha un ottimo rapporto con il Genoa (a gennaio è passato in rossoblu Hugo Cuenca, un altro elemento della Primavera di Abate finalista della Youth League) e si potrebbe arrivare ad un accordo per il passaggio di Zeroli in Liguria. Al. Genoa troverebbe l’ambiente giusto per lui: lì potrà trovare sicuramente più spazio e mettere minuti nelle gambe prima di rientrare alla base.

L’ipotesi è da tenere in forte considerazione ma adesso è troppo presto, molto dipenderà anche da come andrà il prestito al Monza. Zeroli è sicuramente un ragazzo di talento che il Milan deve tenere in considerazione per il presente e anche per il futuro, ma per un giovane come lui giocare con continuità è fondamentale. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire.