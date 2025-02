Diritti tv F1, arriva l’annuncio ufficiale che cambia tutto

Siglato un importante accordo per quanto riguarda la F1: milioni di tifosi saranno sicuramente felici della notizia.

Manca sempre meno al test pre-campionato di F1 2025. Da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio tutti i team saranno in azione presso il Bahrain International Circuit di Sakhir. Il primo e unico confronto prima dell’inizio delle gare.

Il gran premio inaugurale del campionato si correrà nel weekend 14-16 marzo in Australia e poi in quello successivo ci sarà il secondo GP in Cina. Tutte le scuderie vogliono farsi trovare pronte, dunque i tre giorni di lavoro in Bahrain saranno fondamentali per trovare le giuste soluzioni per ogni monoposto. Ovviamente, ci sono piloti più attesi altri.

Max Verstappen, il campione in carica, cercherà di confermarsi il numero 1 del Mondiale: ma avrà una Red Bull all’altezza? La seconda metà della stagione 2024 ha fatto vedere valori più ravvicinati, con la McLaren che è parsa la migliore (infatti ha vinto il titolo costruttori battendo la Ferrari, RB terza). Potrebbe essere un campionato di Formula 1 davvero interessante quello del 2025.

F1 2025, c’è la firma: milioni di tifosi festeggiano

Indubbiamente ci sarà grande curiosità di vedere cosa riuscirà a fare la Ferrari con Charles Leclerc e il nuovo arrivato Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo di F1 ha generato un grande interesse con il suo trasferimento in rosso. La mossa mediatica ha funzionato per la scuderia di Maranello, che ovviamente si aspetta risultati anche in pista.

Anche la già accennata McLaren è attesa a una grande stagione. Con Lando Norris e Oscar Piastri ha una coppia piena di talento e più matura rispetto al 2024. Dopo aver vinto il mondiale costruttori, ora sogna di tornare a vincere quello piloti: l’ultimo è stato conquistato nel 2008 proprio da Hamilton, beffando Felipe Massa e la Ferrari.

Da non scordare la Mercedes, dove c’è l’italiano Andrea Kimi Antonelli ad affiancare George Russell. Il rookie spera di essere competitivo al debutto in F1. A proposito di speranze, l’Aston Martin ambisce a essere più forte rispetto a un 2024 molto deludente: Fernando Alonso non vuole più sentirsi un leone in gabbia. Da seguire anche gli altri team, ovviamente. Potrebbero esserci sorprese.

Non mancano i temi di interesse per i tifosi. A proposito, in Germania è stata data una notizia molto importante: come riferito da Auto Motor und Sport, Sky Deutschland e RTL hanno confermato l’accordo ratificato l’anno scorso per la trasmissione da parte del canale in chiaro di sette GP in diretta durante il campionato. Da aggiungere anche undici sessioni di qualifica e una sprint race.

In Germania l’interesse verso la Formula 1 è calato dopo la fine dell’era Michael Schumacher e dopo il ciclo di Sebastian Vettel. Il Paese non ha neppure un GP del calendario e non ci sono piloti tedeschi forti in questo momento. Vedremo se l’arrivo di Audi nel 2026 aiuterà a cambiare la situazione.