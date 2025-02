Donnarumma pronto a dire sì, il ritorno in Serie A è cosa fatta

Donnarumma potrebbe tornare in Serie A già a giugno: il portiere non rinnova col Psg, i dettagli

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan è una ferita ancora molto aperta fra i tifosi rossoneri. A giugno 2021, il portiere rossonero ha deciso, dopo una trattativa difficile con la società, di lasciare la squadra a parametro zero, creando un grosso danno economico alla squadra che lo aveva coccolato e cresciuto fin da quando era soltanto un bambino. Tutto per soldi, ovviamente: troppo golosi i 12 milioni di stipendio proposti dal Psg, dove ancora gioca e dove è diventato ormai un senatore.

Ma il rapporto con Luis Enrique non è mai decollato, stando a quanto scrivono in Francia. L’allenatore non sarebbe troppo felice del suo rendimento anche per un problema tecnico: lo spagnolo chiede ai suoi portieri abilità con la palla fra i piedi, e questo non è di certo un punto di forza di Donnarumma, autore di tanti errori anche con la maglia della Nazionale. Il suo contratto coi parigini è in scadenza nel 2026, c’è una trattativa per il rinnovo ma la società sta riflettendo. Ecco perché si stanno aprendo le porte ad un clamoroso ritorno in Serie A già a giugno.

L’Inter spinge per Donnarumma

Se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo, il Psg potrebbe anche aprire alla cessione di Donnarumma il prossimo giugno ad un anno dalla scadenza, ovviamente a cifre contenute. In questa situazione potrebbe inserirsi, come sempre, Giuseppe Marotta, sempre abilissimo nello sfruttare le situazioni vantaggiose a favore. Non può prenderlo a costo zero come ha fatto tante altre volte in carriera, ma ad un prezzo conveniente sì.

Donnarumma all’Inter è un’ipotesi concreta per l’estate. Il portiere, che è un punto fermo della Nazionale e anche capitano, ne parla spesso coi compagni nerazzurri. Il problema è però l’ingaggio: l’ex Milan al Psg guadagna tantissimi soldi e sappiamo come l’Inter, con il nuovo corso targato Oaktree, non può spingersi troppo oltre per gli stipendi, mentre sono contemplate spese importanti per i cartellini solo per giocatori giovani (come nel caso di Sucic, preso a gennaio).

Insomma, per rendere possibile questo trasferimento devono incastrarsi un bel po’ di cose. Una cosa è certa: Donnarumma sarebbe ben felice di tornare in Italia e l’Inter è una delle opzioni più probabili, senza escludere un’altra possibilità: il Napoli, che a giugno dirà addio a Meret.