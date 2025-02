Lite con la squadra e addio: c’è il Milan alla finestra

Il giocatore dopo essersi messo tutta la squadra contro è pronto a fare le valigie. C’è il Milan sulle sue tracce: il punto della situazione

La scena vista ieri non è stata certo tra le più belle. Una scena, alla quale difficilmente si assiste sui terreni di gioco. Quanto visto al Città del Mare di Lecce, durante il match tra i salentini e l’Udinese, ha così davvero dell’incredibile.

Protagonista Lorenzo Lucca. Nell’anticipo del venerdì, della 26a giornata di Serie A, l’attaccante dei bianconeri – quando scoccava la mezzora di gioca – si prende il pallone per calciare un rigore concesso dall’arbitro Bonacina, dopo il richiamo al VAR.

La decisione, autonoma e personale di Lorenzo Lucca, di battere il penalty, non piace per nulla la squadra. Il rigorista designato è infatti capitan Thauvin e non lui. Il francese così gli si avvicina chiedendogli di lasciargli il pallone, ma il centravanti italiano non ha alcuna intenzione di mollare la sfera. Anche altri compagni di squadra provano a convincerlo, ma nulla da fare: Lucca non vuole saperne e viene ammonito dall’arbitro per perdita di tempo. A questo punto, i giocatori dell’Udinese, tra lo stupore generale dello stadio e di tutti i presenti in campo, lasciano battere il calciatore più prolifico dei bianconeri in questa stagione.

Punizione e addio: sfida a quattro per Lucca

Il rigore è trasformato, ma non cambia però lo scenario. Il gol non viene, infatti, festeggiato dalla squadra e dopo pochi minuti mister Runjaic lo sostituisce, mandando in campo lo spagnolo Iker Bravo. E’ evidente che l’uscita dal campo di Lorenzo Lucca è una punizione da parte del tecnico bianconero che adesso avrà una bella gatta da pelare.

Lorenzo Lucca con il rigore trasformato è salito a quota dodici gol. Un bottino non indifferente che non è certo passato inosservato alle big del calcio italiano. Non è un caso se il Milan ci ha pensato a gennaio e avrebbe provato ad acquistarlo qualora Gimenez non avesse varcato i cancelli di Milanello.

Lucca, però, può tornare una possibilità in estate, con il sempre più probabile addio da parte di Tammy Abraham. I rapporti tra il Milan e il suo agente sono ottimo. Siamo certi che Riso farà in modo che il suo assistito lasci Udine, ma oltre al Diavolo, il calciatore piace anche a Napoli, Inter e soprattutto Roma. Dopo il caos di ieri una sua permanenza in bianconero appare praticamente impossibile.