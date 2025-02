Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale della partita Torino-Milan.

Essere eliminati dalla Champions League fa sempre male, ma bisogna reagire. Il Milan è chiamato a farlo oggi nell’insidiosa trasferta di campionato sul campo del Torino.

I granata di Paolo Vanoli non vanno sottovalutati, l’approccio al match deve essere quello giusto fin dal fischio iniziale. Quello visto contro il Feyenoord a San Siro può essere una buona base da replicare, ovviamente con un risultato finale diverso. Vedremo se la squadra di Sergio Conceicao sarà in grado di lasciare lo stadio Olimpico Grande Torino con 3 punti preziosissimi per classifica e morale.

Serie A, Torino-Milan: la cronaca della partita live

Alle ore 18:00 l’arbitro Simone Sozza fischierà l’inizio del match: seguite con MilanLive.it la diretta testuale.

TORINO-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VANOLI E CONCEICAO

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlašić, Elmas; Sanabria. A disp.: Donnarumma, Paleari; Walukiewicz; Dembélé, Gineitis, Linetty, Mullen; Adams, Karamoh, Salama. All.: Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.