Milan, Moncada: “Difficile ripartire. Abbiamo solo un pensiero”

Le dichiarazioni del Direttore Tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio della sfida contro il Torino: ecco le sue parole

Prima del calcio d’inizio di Torino-Milan, ha parlato Geoffrey Moncada. La squadra di Sergio Conceicao è chiamata a ripartire dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. E’ stata una settimana davvero pesante per il Diavolo.

Tutti sono finiti nel mirino della critica e il club rossonero dovrà dimostrare di essersi già gettato alle spalle questi giorni da incubo. Il Direttore Tecnico vuole chiaramente ripartire dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League: “Siamo delusi, era difficile ripartire – afferma Geoffrey Moncada ai microfoni di Dazn a pochi minuto dell’inizio del match di Serie A tra il Torino e il suo Milan, valevole per la 26a giornata di Serie A. Ma abbiamo parlato a Milanello, con il gruppo, il mister e lo staff. Siamo tutti uniti. Lo abbiamo fatto anche oggi in hotel e siamo pronti a fare qualcosa di importante”.

Le parole su Moncada prima di Torino-Milan: “Lavorato con Conceicao per trovare soluzioni”

Il Milan è pronto a ripartire. L’obiettivo è chiaramente vincere e per farlo Sergio Conceicao si affiderà ai suoi attaccanti. Non ci sarà Walker, infortunato. Sottile e Bondo, invece, partiranno dalla panchina. Giocheranno, invece, Joao Felix e Santiago Gimenez, che hanno cambiato il volto dei rossoneri.

Quello di gennaio è stato un mercato davvero importante: “Lavoriamo per trovare soluzioni. Lo abbiamo fatto confrontandoci con il mister. Lo avevamo fatto anche con Paulo Fonseca. Facciamo tutto insieme”, ha proseguito Geoffrey Moncada.

Il Direttore Tecnico dei rossoneri, poi, è stato a chiamato a rispondere in merito al confronto tra la squadra che ha vinto lo Scudetto e quella attuale: “Abbiamo cambiato tanto, era tre anni fa. Non so se quella di oggi è più forte, ma di certo abbiamo più opzioni, abbiamo una panchina più forte. Va detto inoltre che questa squadra è stata creata dallo scorso anno. Lo Scudetto vinto con Stefano Pioli in panchina, è nata dopo tre anni di lavoro. Ovviamente spero di arrivare al risultato prima (sorride, ndr.)”.

Arriva, infine, una battuta, sugli obiettivi del Milan: “Pensiamo solo al quarto posto. Ho visto che oggi ha pareggiato la Lazio e ha perso il Bologna Dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo vincere oggi e giovedì, abbiamo le possibilità e le motivazioni per raggiungere questo obiettivo.