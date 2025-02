Prima volta in Torino-Milan, non gli era mai successo in carriera

In Torino-Milan c’è una prima volta in assoluto: non gli era mai successo in carriera, tutti i dettagli

Il Milan continua ad accumulare delusioni in questa stagione che sembra maledetta. I rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord in settimana, hanno perso oggi contro il Torino di Vanoli, ed è una sconfitta pesante perché allontana ulteriormente la squadra dal quarto posto. Una partita iniziata storta con il clamoroso autogol di Thiaw con grosse responsabilità di Maignan, che rinvia dritto sul corpo del tedesco e la palla va in porta.

Ma gli orrori non finiscono qui: la seconda rete del Torino nasce da una gravissima disattenzione dei difensori, che dopo un fallo si distraggono per protestare e subiscono inserimento e gol. In mezzo, poi, un altro episodio negativo che è il rigore sbagliato da Christian Pulisic nel primo tempo. Insomma, è tutto piuttosto semplice: se c’è qualcosa che può andare storto, andrà storto. E, a proposito del rigore sbagliato dall’americano, è per lui una prima volta in assoluto in carriera.

Pulisic sbaglia il rigore per la prima volta

Fino a questa sera, Pulisic aveva il 100% di rigori realizzati in carriera: ne aveva segnati 12 su 12 fra Nazionale, Borussia Dortmund e, appunto, Milan. Coi rossoneri ha segnato in questa stagione contro Venezia, Juventus e Parma. Ricorderete tutti cosa è successo a Firenze contro la Fiorentina: da rigorista designato, non ne calciò nemmeno uno dei due che furono assegnati (e poi sbagliati) dal Milan.

Questa sera contro il Torino la sua striscia positiva si è fermata: al tredicesimo tentativo, Pulisic ha sbagliato il primo rigore della sua carriera. Non poteva non farlo contro Vanja Milinkovic-Savic, il para rigori per eccellenza: ne ha parati quattro su quattro in questa stagione, eguagliando così il record di Gianluigi Donnarumma. Grossa delusione per Christian, che aveva anche calciato piuttosto bene: bravissimo il portiere ad allungarsi alla sua destra e neutralizzare il tiro dell’ex Chelsea. Ma questo è solo un altro segnale il Milan attrae gli episodi negativi.