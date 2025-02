Pronto a lasciare il Milan: se ne va a Manchester

Dal Milan al trasferimento a Manchester: opzione clamorosa per il big rossonero, così è pronto a dire addio al ‘Diavolo’

Una doppia trasferta insidiosa per chiudere nel migliore dei modi un febbraio decisamente negativo fino a questo momento. Il Milan di Sergio Conceicao, tra poche ore, scenderà in campo con il Torino: tra una manciata di giorni al ‘Renato Dall’Ara’ la partita contro il Bologna.

In attesa che il campo torni a regalare nuovamente soddisfazioni alla squadra rossonera, c’è anche da fare i conti con il mercato. Un mercato che nei mesi estivi regalerà parecchie sorprese al gruppo rossonero. Tra entrate e, soprattutto, uscite, i tifosi iniziano a temere una vera e propria fuga di massa. Un big in particolare pare avere ormai già le valigie in mano.

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione davvero pazzesca che riguarda uno dei big di Sergio Conceicao e della possibilità sempre più concreta di lasciare il Milan durante il prossimo calciomercato estivo. Il suo futuro potrebbe essere a Manchester: rivelazione clamorosa, i tifosi rossoneri non riescono a crederci.

Milan, addio alla stella: vola subito a Manchester

‘Fichajes.net’ riporta le ultime sul mercato del Milan, sulle scelte che Moncada e Ibrahimovic sembrerebbero già procinto di fare per potenziare la rosa rossonera. In tal senso, al centro dell’attenzione già da diverse settimane vi è il destino di Theo Hernandez, virtualmente già lontano da Milanello.

La sciagurata espulsione contro il Feyenoord, con il pari finale che ha portato all‘eliminazione dei rossoneri dalla Champions League, è stata la ciliegina sulla torta di una stagione quasi tragica per il terzino francese. Il Milan, d’altro canto, dopo mesi nei quali ha tentato invano di raggiungere un accordo con l’entourage per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, sembra stia facendo le sue valutazioni. L’addio di Theo diventa sempre più scontato con il passare dei giorni e c’è un club che – a sorpresa – sembra aver messo nel mirino l’ex gioiello del Real.

Si tratta del Manchester United, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante nonostante l’arrivo di Amorim in panchina a stagione in corso per tentare di sistemare le cose. Dall’Old Trafford vi è l’idea di avviare una vera e propria rivoluzione in vista dell’anno prossimo: Theo Hernandez sarebbe tra le primissime pedine su cui puntare. Servirà una proposta convincente, per avere il via libera dal Milan che punterà a fare il più possibile cassa.

E nel frattempo la dirigenza di Via Aldo Rossi – sempre secondo ‘Fichajes.net’ – avrebbe già iniziato la caccia all’erede del terzino: si parla soprattutto del talento del Girona, il 23enne Miguel Gutierrez, cresciuto come Theo nelle giovanili del Real Madrid.