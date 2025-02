Arriva la conferma su Theo Hernandez, l’annuncio toglie ogni dubbio

Non ci sono più dubbi in merito alla vicenda Theo Hernandez: è arrivata l’ennesima conferma di quanto si racconta da giorni

Theo Hernandez è uno dei casi più spinosi di casa Milan. L’espulsione per doppia ammonizione di martedì ha alimentato le polemiche intorno al suo rendimento in questa stagione, certamente il peggiore da quando veste la maglia rossonera. Poche volte nel corso di questi mesi abbiamo visto il vero Theo: una delle ultime, in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter con un gol e un assist. Per il resto, pochissimo altro se non inutili ammonizioni ed espulsioni.

Sullo scarso rendimento di Theo Hernandez incidono diversi fattori e fra questi c’è senza ombra di dubbio anche la questione rinnovo. Ad un anno e una manciata di mesi dalla scadenza, la società non è ancora arrivata ad un accordo: un errore gravissimo (fra i tanti) della dirigenza. Addirittura, il Milan aveva deciso di venderlo a gennaio: i rossoneri avevano detto sì ad un’offerta del Como da 50 milioni. Un ulteriore fattore che incide e non poco sulle sue prestazioni.

Theo Hernandez-Como, arriva l’ennesima conferma

La conferma dell’offerta del Como è arrivata nei giorni scorsi dal presidente stesso della neopromossa, che ha un progetto molto ambizioso per gli anni futuri e la proposta per Theo è soltanto l’ennesima prova. Ibrahimovic in merito a questa vicenda non si è mai espresso in maniera chiarissima: ha solo ammesso che nel mese di gennaio sono arrivate offerte per diversi giocatori (si parla anche di un interessa dall’Arabia Saudita per Leao) ma che alla fine non se ne è fatto nulla.

A confermare ulteriormente il tentativo del Como è stato Cesc Fabregas, l’allenatore della squadra lombarda. Presente all’evento di presentazione del torneo “Amici dei Bambini”, intervistato dai cronisti presenti, il tecnico spagnolo è stato piuttosto chiaro: “Se l’ha detto il presidente, significa che è vero“. Ennesima prova quindi del fatto che c’è stata davvero una trattativa e che il Milan era disposto ad accettare.

Fra questo e la questione rinnovo, più altre questioni personali che possono influire o meno, per Theo Hernandez non sono stati di certo mesi semplici. In molti sono pronti a scommettere che a giugno sarà addio in quanto il ciclo è finito, ma la speranza è che il francese possa innanzitutto ritrovarsi e poi restare al Milan ancora per molti anni.