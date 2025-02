Blitz improvviso, il Milan chiude il primo colpo per 9 milioni

Il Milan è a caccia di un nuovo terzino sinistro in attesa di cosa succederà con Theo Hernandez: colpo da 9 milioni

Poco meno di un mese fa, il Milan era protagonista assoluto del mercato con cinque importanti acquisti nella sessione di gennaio. La maggior parte di questi, tre nello specifico, sono stati ufficializzati nelle ultime ore: Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Si sono aggiunti agli altri due: Kyle Walker e Santiago Gimenez. Acquisti che hanno portato nuove energie ma anche un ritrovato entusiasmo, che continua ad andare però a fasi alterne. Dopo le buone prove in campionato, il Milan è stato eliminato dal Feyenoord in Champions League.

Protagonista in negativo dell’eliminazione è stato Theo Hernandez, autore di una doppia sciocchezza che ha portato la squadra a giocare tutto il secondo tempo del match di ritorno con un uomo in meno. Condizione che ha pesato e non poco sul risultato finale. Episodio che ha rimesso in discussione il futuro del francese in rossonero: c’è sempre un accordo per il rinnovo da trovare e nel frattempo, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan si starebbe muovendo alla ricerca di un nuovo terzino.

Milan, colpo dal Brasile

La situazione di Theo Hernandez, come detto, è tutta da valutare: a gennaio il Milan lo aveva venduto al Como per 50 milioni, ma il giocatore ha rifiutato. Non c’è alcun tipo di sviluppo per quanto riguarda il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026: se non dovesse arrivare nei prossimi mesi, con un solo altro anno di contratto, probabilmente la società proverà a venderlo in estate.

Sostituire un giocatore come Theo Hernandez è davvero complicato ma il Milan si sta già muovendo. Alex Jimenez è già un’opzione interna da non sottovalutare, ma lo spagnolo può essere impiegato, e forse meglio, anche in altri ruoli. Geoffrey Moncada ha individuato un profilo interessante: viene dal Brasile ed è un classe 2000. Si tratta di Lucas Piton, attualmente in forza al Vasco da Gama, è nato in Brasile ma ha passaporto italiano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 9 milioni per acquistarlo. In Brasile si parla molto bene di lui: in questo 2025 compirà 25 anni, quindi non è più giovanissimo, e non sembra essere un profilo adatto per sostituire un giocatore importante come Theo Hernandez. Al suo posto serve un elemento di spessore, o magari un giovane con belle prospettive: De Cuyper del Club Bruges sembra essere l’opzione migliore, l’alternativa è Nuno Tavares della Lazio.