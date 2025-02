Dall’Inter al Milan: il tradimento è servito

La dirigenza del Milan è alla ricerca di profili che possano migliorare la rosa attuale con colpi di qualità ed esperienza internazionale.

Il club si è già mosso e sta stilando una lista di calciatori che possa fare al caso della squadra dopo una stagione finora vissuta con troppi alti e bassi.

Brucia ancora in casa Milan l’eliminazione in Champions League per opera del Feyenoord che ha di fatto rovinato la stagione dei rossoneri sia dal punto di vista sportivo che economico. Il club dovrà infatti fare i conti con una mancata entrata economica molto importante che costringerà ad almeno una cessione eccellente in vista della prossima estate. Nel frattempo però si stanno valutando anche dei profili che possano andare a migliorare l’organico ed uno di questi è un giocatore che in passato ha fatto bene con la maglia dell’Inter.

Calciomercato Milan, un ex Inter nel mirino dei rossoneri

Nel mirino del Milan ci sarebbe Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City che durante la prossima estate potrebbe salutare l’Inghilterra per tentare una nuova avventura. Ex Inter, il calciatore piace molto a Zlatan Ibrahimovic che lo vorrebbe in rossonero per dare qualità ed esperienza al gruppo.

Classe 1994, Kovacic è uno dei punti di riferimento della squadra di Pep Guardiola che lo ha voluto fortemente al Manchester City. Al termine della stagione appare molto probabile l’addio del tecnico spagnolo alla squadra dei Citizens e con lui potrebbero salutare diversi giocatori giunti ormai a fine ciclo. Kovacic potrebbe essere uno di questi con il prezzo del suo cartellino che si aggira intorno ai 24 milioni di euro.

Una somma considerevole che il Milan però potrebbe avere a disposizione nel caso in cui si dovessero concretizzare una o due cessioni eccellenti durante la prossima estate. Da Leao a Theo Hernandez passando per Tomori e Loftus-Cheek, sono molti i giocatori dei rossoneri che sono finiti nella lista dei cedibili con la dirigenza pronta a cambiare in maniera radicale la rosa per dare un forte segnale all’ambiente dopo una stagione deludente.

Su Kovacic c’è però l’interesse di diverse squadre pronte a fare un tentativo per il croato al termine della stagione in corso. L’ex Inter piace molto in Premier League con West Ham e Aston Villa che sarebbero pronte a dargli una maglia da titolare in ottica futura mentre in Italia segue con attenzione la situazione anche la Roma.