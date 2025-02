Estate da record per il Milan, se ne andranno in otto

Dopo un inverno da protagonista in sede di mercato, il Milan è pronto a vivere un’estate durante la quale proseguirà la rivoluzione iniziata durante lo scorso mese.

L’eliminazione dalla Champions League per opera del Feyenoord non è andata giù ai tifosi del Milan ma anche alla società che è pronta a cambiare molto in vista della prossima estate per cercare di creare una rosa maggiormente competitiva.

Sono stati molti gli addii in casa Milan durante lo scorso mese e molti altri potrebbero arrivare durante la prossima estate. L’essere uscito prematuramente dalla Champions League costerà molto anche in termini di bilancio al Milan che dovrà ricorrere a più di qualche cessione per cercare di fare cassa e provare ad abbassare un monte ingaggi che è salito significativamente durante le ultime stagioni. Nella lista dei cedibili ci sono diversi pezzi da novanta della rosa che potrebbero portare il club a reinvestire poi in sede di trattative per provare a migliorare l’organico.

Calciomercato Milan, in otto sul piede di partenza

A salutare il Milan durante la prossima estate potrebbero essere Fikayo Tomori, Emerson Royal, Theo Hernandez, Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao, Samuel Chukwueze e Tammy Abraham.

Finito sul mercato a gennaio, Fikayo Tomori è rimasto al Milan conquistando momentaneamente il posto da titolare, perso poi in favore della coppia formata da Thiaw e Pavlovic. Il classe 1997 potrebbe tornare in Premier League con diverse squadre pronte a versare circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Verso i saluti anche Emerson Royal che ha deluso nella prima parte di stagione, bloccando il suo addio in inverno solo per via dell’infortunio.

Appare finita ormai la storia d’amore tra il Milan e Theo Hernandez con il terzino che dovrebbe salutare per circa 40 milioni di euro mentre sembra difficile il rinnovo di Alessandro Florenzi (fuori dalla scorsa estate) con i rossoneri. Ruben Loftus-Cheek è fuori da diverse settimane e non sembra rientrare nei piani del club mentre per Rafael Leao si attendono offerte da 80 milioni di euro per dare l’ok alla sua partenza.

Addio in vista anche per Samuel Chukwueze che in queste due stagioni vissute con la maglia del Milan non è riuscito ad incidere ed è pronto a salutare la squadra rossonera. Difficile, per questioni di ingaggio, la conferma di Abraham in rossonero con il centravanti inglese che sta progressivamente perdendo spazio alla corte di Sergio Conceicao considerato l’arrivo di Santiago Gimenez, da subito decisivo in rossonero.