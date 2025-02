Il messaggio di Maldini commuove, tifosi del Milan in lacrime per lo scatto

Maldini è tornato a pubblicare qualcosa su Instagram e ha scatenato i commenti dei milanisti.

Il licenziamento di Paolo Maldini da parte di Gerry Cardinale è un tema che a volte fa ancora discutere. Soprattutto quando i risultati del Milan sono negativi, qualcuno lo tira fuori per fare delle critiche all’attuale gestione.

Difficile dire cosa sarebbe successo se lui fosse rimasto nel ruolo di direttore dell’area tecnica, ma sembra chiaro che non ci fossero le condizioni per continuare a collaborare. C’erano delle fratture sotto più punti di vista e il divorzio ne è stata una conseguenza abbastanza naturale, anche se è ovvio che abbia fatto rumore: si sta parlando di una leggenda rossonera e non di una persona qualunque.

Tantissimi tifosi sono dalla sua parte e ne difendono l’operato, anche se post Scudetto non sono mancati gli errori. Ma più che rimpiangere Maldini, comunque tra gli artefici del percorso che ha portato a quello storico tricolore, bisognerebbe rimpiangere il fatto che non sia stato sostituito nella maniera migliore possibile. Chi è arrivato dopo ha sottovalutato diverse cose.

Paolo Maldini e il Milan che fu: la storia Instagram

Non sappiamo se un giorno Paolo tornerà al Milan, sicuramente non sarà possibile fino a quando ci sarà RedBird Capital Partners come proprietà. E non si sa neppure se lo vedremo lavorare come dirigente in un’altra società, finora i rumors trapelati su alcune possibilità non hanno portato a niente di concreto. Certamente sarebbe interessante rivederlo in azione, anche se per lui non è mai stato fondamentale avere una posizione nel mondo del calcio. Ha deciso di assumerne una perché si trattava del Milan, però non ha mai manifestato l’intenzione di avere una lunga carriera manageriale al di fuori del club rossonero.

In attesa di vedere se ci saranno risvolti sul suo futuro, il 20 febbraio Maldini ha pubblicato una storia Instagram nella quale c’era una foto di Silvio Berlusconi risalente allo stesso giorno del 1986. Una data non casuale, visto che allora l’ex imprenditore e politico comprò il Milan e successivamente lo ha portato a vincere tutto sia in Italia che fuori dai confini nazionali.

Con Fininvest proprietaria del club sono arrivati 29 trofei in 31 anni, tante pagine di storia scritte con allenatori e giocatori rimasti ben impressi nella memoria dei tifosi. Un ciclo vincente quasi impossibile da ripetere.