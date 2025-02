Scontro totale Milan-Juventus: è di nuovo guerra sul mercato

Le due squadre sulle tracce di un giocatore. Milan e Juventus pronte a sfidare la Premier League per portarlo in Serie A: ecco di chi si tratta

Nelle ultime due sessioni di calciomercato Milan e Juventus sono tornate a parlarsi intensamente, provando a portare a termine delle trattative. Così in estate i bianconeri hanno accolto Pierre Kalulu. Il francese come è noto si è trasferito a Torino per un prestito oneroso a 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni. Qualcuno in questi giorni, dopo l’infortunio, ha messo in discussione, il suo acquisto da parte della Vecchia Signora.

Difficile, però, per quanto offerto dall’ex Lione, che ciò non avvenga. Kalulu, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, continuerà a vestire la maglia della Juventus. Il giocatore, d’altronde, per le dichiarazioni che ha lasciato sembra aver chiuso definitivamente con il mondo rossonero.

A gennaio, poi, come è ben noto, la Juventus ha provato a mettere le mani su un altro calciatore del Diavolo. Ancora un difensore, ancora un centrale. Di fatto i bianconeri avrebbero voluto ricomporre la coppia che ha permesso al Milan di vincere l’ultimo Scudetto, mettendo le mani su Fikayo Tomori. Il no del giocatore, però, ha impedito che ciò accadesse. L’inglese non ha voluto trasferirsi a Torino, preferendo rimanere in rossonero.

Il Milan aveva aperto ad una sua cessione per una cifra sui 25 milioni di euro, tanto da accettare anche la proposta del Tottenham. Anche in questo caso Tomori ha scelto il Milan e alla vigilia del match contro il Feyenoord, il calciatore è stato più che chiaro: “Resterò al Milan finché il club lo vorrà”.

Milan-Juve, scontro in estate: ecco l’obiettivo comune

L’estate scorsa, inoltre, si era parlato anche di un possibile scambio: Alexis Saelemaekers da una parte, Moise Kean dall’altra. Il belga, d’altronde, è stato un pupillo di Thiago Motta e l’attaccante era in uscita dai bianconeri. L’affare, però, non è mai stato approfondito, tanto che i due giocatori hanno preso strade diverse.

La prossima estate ci saranno altri affari tra Milan e Juve? Difficile da dire adesso, ma nel frattempo si registra l’interessamento di entrambe le squadre per il terzino sinistro del Club Brugge, Maxim De Cuyper. I rossoneri e i bianconeri, però, dovranno vedersela con i club di Premier League. Valutazione? Sui 20 milioni di euro