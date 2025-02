Sottil vuole aiutare il Milan: mandato un primo messaggio a Conceicao

L’esterno arrivato dalla Fiorentina spera di avere maggiore considerazione da parte dell’allenatore portoghese: avrà una chance a Bologna?

La recente sconfitta contro il Torino ha rappresentato una grande delusione per il Milan, che dopo l’eliminazione in Champions League doveva riscattarsi ed evitare di compiere un nuovo passo falso in Serie A. Pochi i giocatori a salvarsi nel KO allo stadio Olimpico, uno di questi è certamente Riccardo Sottil.

Subentrato nel secondo tempo al posto di un deludente Joao Felix, il 25enne esterno si è reso protagonista di alcune azioni interessanti. Ha preso alcune iniziative per cercare di fornire dei cross utili per i suoi compagni. Proprio da un suo passaggio, deviato da un difensore, è nato il gol del momentaneo 1-1 firmato da Tijjani Reijnders. Certamente ha fatto meglio di chi lo ha preceduto sulla fascia sinistra, ovvero il già citato Felix e anche Rafael Leao.

Riccardo Sottil può essere un’arma in più del Milan

Quella contro il Torino è stata la seconda presenza di Sottil con la maglia rossonera. La prima era stata quella da titolare in Milan-Hellas Verona, quando venne sostituito dopo 45 minuti da Sergio Conceicao. I 20 minuti positivi contro i granata sono un segnale della voglia del giocatore di dare un contributo prezioso a una squadra che in questo momento ha delle difficoltà e deve cercare di sfruttare ogni risorsa presente.

Il figlio d’arte si è trasferito a Milano con grandi motivazioni, portandosi da Firenze un bagaglio con 5 gol e 3 assist nelle 26 presenze stagionali collezionate con la divisa viola. Non è Leao e non è Felix, però è un calciatore che vuole ritagliarsi il suo spazio e dimostrare di meritare la conferma per la prossima stagione. Il Milan ha pattuito con la Fiorentina un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Giovedì prossimo i rossoneri affronteranno il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, vedremo se Conceicao deciderà di dargli nuovamente un’occasione da titolare o comunque spazio a partita in corso. Sottil ha grande desiderio di incidere, a Torino ha fatto intravedere qualcosa del suo potenziale e spera di essere preso in maggiore considerazione nel resto della stagione.