Apre al Milan, l’annuncio ribalta la situazione sulla panchina rossonera

Un noto allenatore fa intendere che potrebbe accettare un’offerta del Milan se gli venisse proposto un buon progetto.

Il futuro di Sergio Conceicao dipende dai risultati che riuscirà a fare nei prossimi mesi. La qualificazione alla Champions League 2025/2026 sembra un fattore decisivo: se la mancherà, probabilmente avverrà la risoluzione del contratto; se raggiungere l’obiettivo, invece, la conferma dovrebbe essere abbastanza scontata.

Il recente passo falso sul campo del Torino complica i piani dell’allenatore portoghese, che vorrebbe anche vincere la Coppa Italia dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana. Portare due trofei in via Aldo Rossi nel giro di sei mesi potrebbe aiutarlo, anche se da più fonti trapela che sarà l’accesso alla prossima Champions a determinare tutto. Vedremo se sarà effettivamente così.

Dipenderà anche dalle condizioni nelle quali la squadra chiuderà la stagione, se ci sarà stata una crescita e se Conceicao sarà riuscito a trasmettere il suo credo calcistico ai giocatori. In questo momento, il gruppo sembra lontano dall’applicazione dei principi di gioco e di approccio mentale che l’ex Porto pretende.

Milan, un allenatore italiano al posto di Sergio Conceicao?

Nel caso in cui Conceicao non dovesse rimanere alla guida del Milan, sarà interessante vedere come verrà sostituito dalla dirigenza. Più di qualche tifoso vorrebbe Massimiliano Allegri, un tecnico italiano che ha esperienza e che ha vinto trofei. Si tratterebbe di un ritorno, dato che sedette sulla panchina rossonera tra l’estate 2010 e gennaio 2014.

Allegri è sicuramente un buon allenatore, ma ci potrebbero essere alcuni ostacoli per il suo arrivo: rapporto non idilliaco con Zlatan Ibrahimovic, richiesta alta sullo stipendio, pretese importanti sul calciomercato. Qualcuno aveva parlato di contatti avvenuti prima di ingaggiare Conceicao, però non sono arrivate successive conferme.

Un altro tecnico toscano accostato al Milan è Maurizio Sarri, a sua volta ricco di esperienza e pure lui accostato alla panchina rossonera per il dopo Fonseca. Il Corriere della Sera lo ha intervistato e gli ha chiesto se abbia rifiutato un’offerta contrattuale da 6 mesi da parte del club e ha replicato così: “Non rispondo. Dico solo che in generale ho ricevuto delle proposte formulate in maniera tale da non farmi vacillare“.

Non dà conferme sul Milan, però la sua risposta non esclude comunque che una proposta gli sia arrivata da via Aldo Rossi. Va ricordato che Conceicao ha firmato un contratto fino a giugno 2026, ma questo può essere risolto anticipatamente al termine di questa stagione. Possibile che Sarri non abbia accettato una simile offerta.

Uno come lui farebbe fatica a lavorare con un fondo? L’ex di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio risponde in modo netto: “Non credo. Il fondo mira a realizzare utili come un club. Per incrementare i ricavi servono risultati sportivi, quindi gli obiettivi coinciderebbero“. Posizione molto chiara.