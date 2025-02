Di nuovo a rischio esonero, il Milan pensa al cambio

Il Milan sta pensando di nuovo ad un cambio in panchina: l’allenatore è ancora a rischio, per la sostituzione si pensa ad una soluzione interna

La stagione del Milan ha preso una brutta piega e non riesce più a risollevarsi. L’eliminazione dalla Champions League è stato un colpo durissimo per come è arrivata: prima la sconfitta con la Dinamo Zagabria che non ha permesso l’accesso diretto agli ottavi, poi il doppio disastroso confronto con il Feyenoord e l’uscita meritata dalla competizione. A questo, poi, si è aggiunto il ko contro il Torino di sabato, che rende ancor più difficile raggiungere il quarto posto soprattutto dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari nel posticipo di ieri.

Insomma, l’annata del Milan è già un fallimento ma può ancora peggiorare in caso non si dovesse qualificare alla prossima Champions, obiettivo minimo e indispensabile. Sergio Conceicao ha promesso che lavorerà notte e giorno da qui alla fine per raggiungere il traguardo: anche lui ha delle responsabilità ma in quantità minore rispetto alla dirigenza. Che, oltre alla prima squadra, sta raccogliendo fallimenti anche per quanto riguarda il Milan Futuro.

Bonera di nuovo a rischio, scelto il sostituto

A giugno è iniziato questo nuovo percorso con la squadra U-23 in Serie C: ad oggi, a pochi mesi dalla fine del campionato, il Milan Futuro è in pienissima zona retrocessione. Al primo anno di vita, i giovani rossoneri potrebbero andare a finire in Sere D. Non un gran biglietto da visita per il primo anno di storia, per Daniele Bonera, alla sua prima esperienza da allenatore, e per l’accoppiata Ibrahimovic-Kirovski, l’amico di Zlatan dai tempi di Los Angeles scelto per guidare il progetto.

Nell’ultimo turno di campionato contro il Pescara di Silvio Baldini è arrivata l’ennesima sconfitta, nonostante il bel gol di Camarda che aveva sbloccato il risultato. Sconfitta che mette di nuovo in discussione la posizione di Daniele Bonera, che la società aveva salvato nonostante tutto. L’unico cambiamento per il Milan Futuro è stato il ritorno di Mauro Tassotti come collaboratore del tecnico, ma ora la sua ombra si fa parecchio ingombrante.

In casa rossonera si riflette sul possibile esonero (sarebbe la seconda scelta sbagliata in panchina dopo Fonseca) di Bonera. Qualche settimana fa, il Milan aveva provato a convincere la Federazione a liberare Alberto Bollini, commissario tecnico dell’Italia U19, ma la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto. Ora si apre di nuovo la possibilità di un cambio e a questo punto la figura di Tassotti può essere decisiva per una promozione.