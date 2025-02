Il Milan ha buttato via tutto: perdita terrificante

Momento non facile per il Milan che deve fare i conti con una perdita importante in questa stagione che potrebbe influire anche in vista della prossima stagione.

Annata non semplice per il Milan che in una stagione costellata da alti e bassi ha visto saltare l’ingente entrata degli ottavi di finale per via dell’eliminazione arrivata ad opera del Feyenoord.

La sconfitta contro il Torino ha peggiorato il già difficile momento del Milan che veniva dall’eliminazione dalla Champions League che ha colpito i rossoneri sia dal punto di vista degli obiettivi sportivi che quelli economici. Il ko giunto in casa dei granata rischia di allontanare in maniera definitiva i rossoneri dalle prime quattro posizioni della classifica che garantirebbero la nuova qualificazione alla massima manifestazione continentale. Un obiettivo che la società non può permettersi di mancare per questioni di bilancio con il club che sarà costretto a ricorrere ad alcune cessioni eccellenti per ripianare le perdite.

Milan, arrivano brutte notizie: altri problemi in casa rossonera

L’eliminazione dalla Champions League ha portato il Milan a perdere circa 20 milioni di euro di entrate che la società pensava di avere in tasca quando bastava solo una vittoria in casa della Dinamo Zagabria per accedere agli ottavi di finale.

Una somma che il club ha speso durante il mercato di gennaio per assicurarsi Santiago Gimenez, centravanti messicano che si è subito ambientato al meglio in casa rossonera andando a sostituire un Alvaro Morata che nei primi mesi in rossonero aveva fortemente deluso. La spesa affrontata dal club per l’attaccante ex Feyenoord doveva essere coperta dall’accesso agli ottavi di finale che però è saltata per via dei risultati negativi proprio contro gli olandesi.

La perdita economica che ha colpito il Milan potrebbe essere coperta solo nel caso in cui la squadra rossonera dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League ma il ko in casa del Torino rischia di compromettere in maniera decisiva l’obiettivo. Per i rossoneri rischia quindi di profilarsi un’estate ricca di addii eccellenti con la società costretta a fare cassa ed abbassare il monte ingaggi.

Una perdita dolorosa per il Milan che, in una stagione durante la quale ha centrato la vittoria di un trofeo grazie alla Supercoppa italiana, sta vedendo saltare gli altri obiettivi minimi. Il finale di campionato sarà quindi determinante per capire quello che sarà il destino della rosa con la Coppa Italia che in questo momento rischia di diventare l’ultima spiaggia per la squadra di Conceicao.