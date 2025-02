La retrocessione favorisce il colpo: il Milan è pronto a chiudere

Si guarda in Inghilterra per un possibile acquisto in difesa. Il giocatore potrebbe retrocedere al termine della stagione. La classifica è davvero brutta

Nell’ultima giornata di campionato è arrivata una bruciante sconfitta interna, la terza consecutiva. Un 4 a 0, che non lascia davvero dubbi sullo stato di salute della squadra.

Dopo ventisei partite sono così solamente diciassette i punti conquistati, frutto di quattro vittorie e cinque pareggi. Le sconfitte, invece, sono diciassette. Il Leicester, penultimo con 25 gol fatti e 59 subiti, è lontano cinque lunghezze dal diciassettesimo posto occupato dai Wolves. La Premier League potrebbe, dunque, sfuggire via.

Dopo il ko di venerdì contro il Brentford, arrivato venerdì scorso, la prossima partita del Leicester è in programma fra quattro giorni contro il West Ham, sedicesimo, ma con 30 punti in classifica. E’ evidente che il Leceister debba iniziare a pensare alle eventuali cessioni in caso di retrocessione in Championship.

Milan, occhi in casa Leicester: ecco il giocatore nel mirino

Nel club di Premier non mancano di certo i giocatori interessanti: tra questi c’è Caleb Okoli, che potrebbe far ritorno in Italia. Il difensore, nato a Vicenza e messosi in luce soprattutto con le maglie di Frosinone, Atalanta e Cremonese, in passato è stato accostato al Milan.

Proprio i rossoneri potrebbero tornare a pensare al calciatore, che sarebbe utile anche per le liste. In stagione Okoli ha disputato venti partite, sedici in Premier League, tre in EFL Cup e una in FA Cup, con oltre 1344 minuti. La sua valutazione è sui dieci milioni di euro.Il Milan potrebbe pensarci per completare il reparto centrale, qualora qualcuno dovesse fare le valigie. In estate, d’altronde, Fikayo Tomori resta l’indiziato numero uno a lasciare il Diavolo.

A gennaio, il club rossonero di fatto ha messo alla porta il calciatore inglese, accettando l’offerta del Tottenham, ma qualche giorno prima aveva aperto alla vendita alla Juventus. A luglio, dunque, se dovesse arrivare una proposta da 25 milioni di euro, il giocatore farebbe le valigie. Facile pensare, che ci sia proprio la Premier League nel futuro di Fikayo Tomori. Così dal campionato inglese potrebbe arrivare il sostituto. Okoli è un’idea per il Milan, anche per la Fiorentina, il Napoli e Inter. Il ritorno in Italia per il giovane calciatore, che il prossimo 13 luglio compirà 24 anni, sembra davvero scritto