La squalifica non lo ferma: Sinner è tornato subito

Non c’è squalifica che tenga: Sinner non si ferma ed è tornato in Italia dopo un periodo fra Doha e Dubai, ecco cosa ha fatto

Per Jannik Sinner saranno tre mesi lunghi e intensi. La notizia è ormai nota: il tennista altoatesino, convinto dai suoi avvocati, ha deciso di patteggiare con la Wada per una squalifica di tre mesi a causa del caso Clostebol. Il numero uno al mondo non ha mai avuto dubbi sulla sua innocenza: ed è questo che lo ha spinto a continuare a giocare in questi mesi. Mesi che, nonostante il peso di una possibile squalifica, sono stati comunque di altissimo livello visto che a gennaio ha bissato il successo a Melbourne nell’Australian Open, slam che aveva vinto anche lo scorso anno e che lo ha confermato come numero uno al mondo.

Si stava preparando per i prossimi slam in attesa di metà aprile, quando era prevista la sentenza del TAS di Losanna per il caso Clostebol. C’erano però prospettive piuttosto complicata: c’è infatti chi parlava di una squalifica addirittura di uno o due anni, per questo motivo gli avvocati di Jannik lo hanno convinto ad accettare i tre mesi, che sono già partiti e finiranno giusto in tempo per gli Internazionali d’Italia di inizio maggio. Nel frattempo Sinner approfitta di questo periodo per dedicarsi alla sua passione.

Sinner torna a casa

Sinner ha trascorso questi giorni fra Doha e Dubai dove ha visitato alcune strutture dove potrebbe allenarsi nel corso di questo periodo (potrà tornare a farlo solo dal 13 aprile in poi). Rientrato in Italia, è stato intercettato dai fan nella sua Sesto Pusteria, dove evidentemente ha deciso di trascorrere un periodo in famiglia e svolgendo la sua attività extra tennis preferita: lo scii.

Oltre ad esser stata la sua prima attività agonistica, e con grandi risultati, lo scii è una delle più grandi passioni di Sinner, che non perde occasioni, quando possibile, per praticarlo. Adesso di tempo ne ha, in attesa del primo giorno utile per tornare ad allenarsi e per prepararsi per gli Internazionali d’Italia del prossimo inizio maggio. Durante questi giorni di vacanza, Sinner ha incontrato tantissimi tifosi e, come sempre, ha concesso a tutti un momento per una foto o un autografo. Non c’è modo migliore per lui per staccare la spina e provare ad andare avanti, in attesa del grande ritorno.