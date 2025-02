La stella bianconera nel mirino del Milan: pronti 8 milioni di euro

Il Milan ha individuato un possibile rinforzo per la difesa del prossimo anno: un colpo da 8 milioni dai bianconeri

Una settimana da dimenticare per il Milan quella che è appena finita. I rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, sono caduti di nuovo a Torino contro la squadra di Vanoli. E ancora una volta, il Milan ha perso a causa di incredibili e inspiegabili cali di concentrazione. L’autogol di Thiaw, con grosse responsabilità di Maignan, è fantozziano, così come la rete di Gineitis con i difensori rossoneri impegnati a protestare con l’arbitro. Lo stesso Sergio Conceicao non si spiega il perché di questi gol, tutti uguali nelle ultime partite.

Una sconfitta, quella di Torino, che allontana ulteriormente il Milan dal quarto posto, l’ultimo utile (molto probabilmente) per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo e necessario per motivi economici. Conceicao non molla e promette di lavorare giorno e notte per raggiungere il traguardo (che di certo non salva una stagione che è già oggi fallimentare) anche per guadagnarsi la conferma. Ma è probabile che a giugno le cose cambieranno, anche sul mercato.

Dall’Udinese al Milan, il difensore nel mirino

Il Milan a gennaio è intervenuto pesantemente su attacco e centrocampo, mentre per la difesa è arrivato solo il sostituto di Emerson Royal, cioè Walker dal Manchester City. Non ci sono stati cambiamenti invece per i centrali, anche se Tomori e Pavlovic sono stati entrambi ad un passo dalla cessione. La questione si può riaprire a giugno, soprattutto per l’inglese che sembra di nuovo aver perso posti nelle gerarchie.

Arriveranno per forza di cose nuovi difensori, forse un paio se l’inglese dovesse davvero andar via. Moncada è in scadenza di contratto a giugno prossimo e il suo futuro da direttore tecnico è incerto, ma nonostante questo continua a lavorare alla ricerca di giocatori idonei al progetto. Da sempre, l’ex talent scout è attentissimo al mercato dei giocatori francesi e ce n’è uno che in Italia sta facendo molto bene e ha attirato la sua attenzione.

Si tratta di Isaak Touré, difensore centrale dell’Udinese, autore fino ad oggi di un’ottima stagione per rendimento. L’attuale costo del cartellino è di 8 milioni ma è inevitabile pensare che a giugno il prezzo salirà se dovesse continuare così. Il Milan ci pensa, consapevole però che sarebbe soltanto un’aggiunta numerica e non un salto di qualità. I rossoneri hanno bisogno di un centrale più pronto, più forte e che permetta alla squadra di salire di livello.