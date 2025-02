Novità Milan, due nuovi ds per il Diavolo

La notizia è arrivata in serata, il Milan è pronto ad abbracciare due nuovi direttori sportivi. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Sono giorni caldi per il Milan. Il club rossonero deve fare i conti con periodo davvero difficile. Il campo non sta sorridendo al Diavolo, che dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, ha dovuto fare i conti con il ko contro il Torino.

Un ko pesantissimo visto che ha allontanato ancor di più il Milan dal quarto posto. In queste ore così tutti sono tornati ad essere nel mirino. Tutti sono in discussione: da Sergio Conceicao a Rafa Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan, senza parlare dei giocatori in prestito.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, però, sono chiamati a guardare anche al futuro. Si sta programmando il calciomercato, ma nelle prossime settimane si capirà anche chi sarà il Direttore Sportivo che arriverà a Casa Milan, a rafforzare il gruppo di lavoro.

Ormai da settimane si stanno facendo gli stessi nomi: per la successione di D’Ottavio attenzione così ai profili di Berta, Paratici, Modesto e Tare. Le sorprese, ovviamente, sono dietro l’angolo, ma presto sapremo. Il Milan, infatti, dovrebbe fare la propria scelta entro la Primavera.

Milan, due ds per il Diavolo: la scelta di Moncada e Kirovski

Nel frattempo, però, arrivano novità importanti per quanto riguarda Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski. L’attuale direttore tecnico del Milan e direttore responsabile di Milan Futuro sono pronti a ds. La notizia, ripresa dal sito de La Gazzetta dello Sport, arriva direttamente dal Salento, dove Mike Maignan e compagni fra qualche giorno, il prossimo 8 marzo, sfideranno il Lecce.

I nomi dei due dirigenti sono all’interno del file pubblicato sul sito dell’Università del Salento, con il titolo “Elenco ammessi al Corso di Formazione per Direttore Sportivo nel Calcio”. Non è altro che un corso di formazione per direttori sportivi, organizzato dall’ateneo leccese, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, per il secondo anno consecutivo.

Gi studenti potranno così ottenere i requisiti necessari per sostenere a Coverciano l’esame da direttore e prendere dunque l’apposito patentino della Figc. I due dirigenti, che hanno chiaramente portato avanti un percorso di formazione fuori dall’Italia, avranno così l’occasione di diventare ds.