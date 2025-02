Scelta concordata tra Milan e giocatore: addio sicuro in estate

Sembra essere già concordata una scelta del Milan riguardante un calciatore che avrebbe accettato di cambiare squadra in vista della prossima estate.

Prosegue l’opera di rivoluzione in casa Milan con la società pronta a cambiare di nuovo molto in vista della prossima estate per cercare di migliorare il livello di competitività della rosa.

Nonostante il calciomercato abbia chiuso i battenti circa tre settimane fa, è già tempo di pensare a quelle che potranno essere le trattative in vista della prossima estate. Il ko in Champions League per opera del Feyenoord ha portato la società rossonera a rivedere i propri piani con il club che sa di dover cedere alcuni pezzi da novanta per mettere a posto i conti prima di acquistare. Un giocatore, vicino all’addio già durante il mercato di gennaio, sembra essere certo di dire addio al Milan una volta concluso il campionato in corso.

Calciomercato Milan, cessione certa: giocatore e società concordano

Samuel Chukwueze è pronto a dire addio al Milan alla fine del campionato in corso con il nigeriano che non rientra nei piani del club in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo classe 1999 non è riuscito ad incidere in queste due stagioni passate in rossonero e saluterà il club alla fine del campionato.

Chukwueze ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2028 ed i rossoneri chiedono circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Possibile però che i rossoneri possano accontentarsi anche di una cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato ad una somma più bassa, purché sia necessaria a non registrare una minusvalenza.

Durante il mercato invernale diverse squadre avevano preso informazioni sull’esterno ex Villarreal, in particolare l’Aston Villa di Emery. Il tecnico spagnolo conosce bene il nigeriano del Milan avendolo avuto a disposizione proprio durante la sua esperienza alla guida del ‘Sottomarino giallo’ ma i molti colpi messi a segno dai “Villans” durante gennaio non hanno lasciato spazio ad un altro acquisto.

Altre proposte per il classe 1999 sono arrivate dall’Arabia Saudita con Samuel Chukwueze che ha deciso però di restare in rossonero almeno fino alla fine di stagione per provare a convincere Conceicao a puntare su di lui ma l’acquisto di Joao Felix nelle ultime ore di mercato ha cambiato le carte in tavola. Per Chukwueze potrebbero quindi aprirsi le porte di un ritorno in Spagna in vista del 2025/2026 o una nuova avventura in Premier League.