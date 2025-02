Tifosi del Milan senza pace, la Juve vuole prendere anche lui

Il club bianconero sta pensando all’ingaggio di una vecchia conoscenza del Milan: sarebbe un grande colpo per Thiago Motta.

La stagione della Juventus è abbastanza deludente, se pensiamo agli onerosi investimenti fatti nel calciomercato estivo e alle aspettative che c’erano. Era normale pensare che la squadra avrebbe lottato per lo Scudetto e che sarebbe riuscita ad accedere agli Ottavi di Champions League. Invece, ha fallito questi due obiettivi.

Thiago Motta dalla panchina bianconera non è riuscito a incidere quanto avrebbe voluto e ci sono più giocatori che hanno deluso. I colpi più costosi della campagna acquisti estiva, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, sono stati tra i peggiori finora. Le aspettative nei loro confronti erano altissime, normale che fosse così dopo aver investito tanti soldi per portarli a Torino.

Il brasiliano è costato 48,7 milioni di euro, mentre per l’olandese è stato effettuato uno sforzo economico da 51,3 milioni più oneri accessori per 3,4 milioni e bonus fino a un massimo di 6 milioni. Sembravano due rinforzi dal rendimento praticamente assicurato, però finora le cose sono andate diversamente.

Calciomercato Juventus, un ex Milan per il centrocampo?

La Juventus spera che Luiz e Koopmeiners riescano a dimostrare di valere la spesa fatta, ma già riflette su nuovi innesti a centrocampo. Ci sono più nomi nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Stampa, uno dei profili particolarmente graditi è Sandro Tonali. L’ex Milan milita nel Newcastle United dall’estate 2023 ed è uno dei titolari della squadra allenata da Eddie Howe. Tra parte fissa e bonus i Magpies hanno fatto un investimento di circa 70 milioni, senza dimenticare il ricco contratto da circa 8 milioni netti annui firmato dal giocatore.

Da diversi giorni Tonali è stato accostato alla Juventus, anche se oggi ci sembra un affare lontano dal poter essere realizzato. Il Newcastle United non ha fatto trapelare l’intenzione di venderlo: anzi, Howe in persona ha smentito i rumors che erano stati diffusi settimane fa. E lo stesso calciatore non pare aver deciso di tornare in Serie A.

Ci sono tifosi del Milan che sognano un suo futuro ritorno e che sperano di non vederlo con addosso la maglia di un’altra squadra italiana. Comprare Tonali è complicato, il suo prezzo è alto e sarebbe davvero sorprendente se dovesse rientrare in Italia nella prossima sessione estiva del calciomercato.