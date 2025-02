Accordo trovato, arriva la firma con il Milan

Il calciatore è pronto a mettere nero su bianco. La conferma arriva direttamente dall’Olanda: è tutto fatto. Niente da fare per Manchester City e Barcellona

Non è certo un momento facile per il Milan. La squadra rossonera deve fare i conti con la bruciante sconfitta dalla Champions League per mano degli olandesi del Feyenoord. Poi il ko contro il Torino ha certificato il momento di crisi del Diavolo. Così tutti sono finiti nel mirino della critica, dall’allenatore a diversi calciatori.

La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontana, ma Sergio Conceicao e i suoi uomini non possono certo abbassare la guardia. Devono crederci fino alla fine, anche se non sarà per nulla facile. Poi a fine stagione si faranno i conti. Capiremo così chi resterà e chi andrà via.

C’è da risolvere tutti prestiti, che chiaramente cambieranno volto al Milan. Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani sono così a lavoro in vista della prossima stagione, con la squadra che invece deve pensare al campo. Tra le questioni in sospeso, ovviamente, ci sono anche i rinnovi dei vari calciatori.

Milan, arriva la firma: niente Manchester City

Le attenzioni principali sono rivolte su Theo Hernandez, che potrebbe fare la valige in estate. Ad oggi non c’è alcun accordo tra il Milan e il terzino. La firma di Mike Maignan, invece, è davvero vicina: per il numero sedici è pronto un nuovo contratto a cinque milioni di euro netti a stagione.

Tra le parti c’è stata già una stretta di mano, come d’altronde tra il Diavolo e Tijjani Reijnders. Lo conferma il prestigioso De Telegraaf. E’ tutto fatto tra il Milan e il giocatore olandese: i rossoneri, nonostante un contratto lungo, hanno avuto fretta, per blindare il centrocampista, che è tra i calciatori meno pagati.

Attualmente Tijjani Reijnders percepisce 1,7 milioni di euro netti a stagione. Con il nuovo accordo guadagnerà quasi il doppio, avvicinandosi ai top player presenti in rosa. La firma è attesa già nei primi giorni di marzo. Una firma che chiaramente spazza via le offerte dei grandi club che si sono interessati a lui. Si sono fatti avanti il Manchester City e il Barcellona, ma ha chiesto informazioni anche il Real Madrid. Al momento, però, nei pensieri di Tijjani Reijnders c’è solo il Milan nonostante il periodo complicato della squadra.