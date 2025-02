Dalla padella alla brace, bufera Milan: ora è ansia Camarda

Quale sarà il futuro di Camarda? Con Conceicao (e dopo il mercato) il minutaggio è ridotto, tutti i dettagli

Nello scorso week-end, Francesco Camarda è tornato a fare gol dopo tanti mesi. Un lungo stop che di certo non è colpa sua. L’attaccante doveva essere una colonna del Milan Futuro, la squadra U 23 istituita lo scorso giugno; l’inizio è stato dei migliori con la titolarità e un buon numero di gol, fino a quando Paulo Fonseca, per necessità, non ha deciso di portarlo con sé in prima squadra. Non solo per fare numero ma per giocare con continuità, e anche da titolare: ha giocato dal primo minuto a Cagliari, pochi giorni dopo Madrid, per sostituire l’infortunato Alvaro Morata e preferito ad Abraham.

Con Fonseca, in Champions League, aveva segnato anche il primo gol, e che gol; purtroppo però gli è stato annullato dal VAR per un fuorigioco minimo. Camarda nel frattempo ha continuato il suo percorso in prima squadra con qualche apparizione di tanto in tanto nel Milan Futuro. L’arrivo di Conceicao ha cambiato un po’ la situazione perché il minutaggio è diminuito, anche se le sue opportunità continua ad averle come a Torino (ma solo nei minuti finali).

Quale sarà il futuro di Camarda?

A gennaio Camarda è stato ad un passo dal prestito al Monza. Un trasferimento che avrebbe fatto piacere anche al ragazzo, così da mettersi alla prova in una realtà diversa e con più possibilità di giocare magari anche da titolare. Il Milan, però, nonostante un accordo praticamente raggiunto, ha deciso di rinunciare. E forse non è stata la scelta migliore perché un prestito in Brianza gli avrebbe fatto soltanto del bene. Intanto Camarda, dopo i pochi minuti col Torino, è tornato col Milan Futuro e con buoni risultati.

Nel week-end ha giocato contro il Pescara da titolare (Bonera ha rivelato che ha saputo della sua disponibilità e quella di Bartesaghi soltanto nelle ore precedenti alla gara) e ha segnato un gran gol, che purtroppo non è servito a niente perché il Milan Futuro ha perso 3-2 ed è saltata definitivamente la panchina di Bonera, sostituito da Massimo Oddo. Come andrà a finire con Camarda da qui a fine stagione?

La sensazione è che questo sali e scendi fra prima squadra e U 23 possa continuare, così da accumulare più minutaggio possibile. Con gli arrivi di Joao Felix e di Santiago Gimenez per lui ci sono meno possibilità, ecco perché potrebbe fargli comodo stare più spesso in Serie C per ritrovare gol e continuità. In estate, poi, si deciderà il da farsi: un prestito in un livello intermedio, come la Serie B, potrebbe essere la soluzione ideale.