Gelo Fofana, i tifosi del Milan stentano a crederci

Non è un momento brillante della stagione per il centrocampista francese, si spera nella svolta: intanto arrivano voci di mercato.

La trattativa con il Monaco non è stata breve, però è innegabile che il Milan abbia fatto bene a investire circa 20 milioni di euro più 5 di bonus per l’acquisto di Youssouf Fofana. È un tipo di centrocampista che mancava.

Il 26enne francese sa dare un apporto importante in fase difensiva, recuperando palloni e facendo valere la sua buona lettura delle azioni, oltre alla sua forza fisica. Se la cava abbastanza bene anche quando ha la palla tra i piedi, non è timido nel cercare l’assist per i compagni quando vede un buon movimento in profondità.

Sicuramente può migliorare sotto ogni punto di vista, però è un mediano con delle caratteristiche preziose. È uno su cui puntare anche per il futuro.

Milan, situazione Fofana: panchine e mercato

Ultimamente Fofana non sta vivendo esattamente un periodo esaltante della stagione. È evidente che sul piano fisico abbia avuto un calo dopo aver giocato con grande continuità senza praticamente rifiatare. Per non strapazzarlo troppo e cercare di fargli recuperare la migliore condizione, Sergio Conceicao è arrivato a metterlo in panchina nelle ultime due partite contro Feyenoord e Torino.

La decisione dell’allenatore portoghese è legata allo stato di forma del giocatore, non è una bocciatura di carattere tecnico-tattico. Conceicao sa benissimo quanto Fofana è importante per il Milan e lo rivuole al 100%. Già quando è subentrato a Paulo Fonseca, se lo è ritrovato non al massimo della condizione fisica e non aveva altre soluzioni rispetto a quella di metterlo titolare.

Nel mercato invernale è stato preso un centrocampista che teoricamente dovrebbe alternarsi con lui, ovvero Warren Bondo, però è arrivato infortunato dal Monza e finora non ha mai giocato. Al posto di Fofana è stato schierato Yunus Musah nelle ultime partite: prestazioni non esaltanti quelle dell’ex Valencia. Serve il miglior Fofana.

Se il nazionale francese dovesse tornare ad esprimersi ai suoi migliori livelli, sarebbe una cosa di grande aiuto per un Milan che sta faticando in questo periodo. E con un Fofana di nuovo al 100% è facile immaginare che a fine stagione possano arrivare delle offerte importanti dall’estero. Il Chelsea apprezza molto l’ex Monaco e potrebbe arrivare a formulare una proposta da 45-50 milioni. Vedremo se andrà così.