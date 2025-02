Kyrgios inaccettabile, l’accusa stavolta è troppo pesante: mondo del tennis indignato

Kyrgios ancora una volta fuori luogo, ma stavolta ci è andato giù davvero pesante: i tifosi si scagliano contro di lui

Nick Kyrgios è sempre al centro dell’attenzione ma non per il tennis. Si parla di lui solo per quello che succede fuori dal campo e, in particolare, sui social. Abbiamo purtroppo letto e ascoltato più volte le sue parole sul caso Clostebol che ha visto coinvolto Jannik Sinner e che gli costerà 3 mesi di squalifica. Il numero uno al mondo si è accordato con la Wada per una pena ridotta: è la soluzione migliore rispetto ad uno scenario che poteva essere molto più grave. Gli avvocati di Jannik hanno rivelato quanto è stato difficile convincerlo, ma alla fine ha detto sì e si è tolto un pensiero.

Tornerà in tempo per gli Internazionali d’Italia di inizio maggio. Lui nel frattempo si gode un po’ di riposo, dopo l’ottimo avvio di stagione con la vittoria dell’Australian Open per il secondo anno di fila, in famiglia e praticando lo scii, la sua attività preferita dopo il tennis (e che ha svolto anche a livello agonistico da bambino). La sua squalifica continua ad essere molto discussa sui social, e l’ennesimo intervento di Kyrgios non è mancato ma stavolta vede coinvolto anche una terza persona.

Kyrgios ancora fuori luogo: l’uscita contro Becker è infelice

La pagina X Swish Tennis, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale offerta dallo stesso social, ha preso in giro il greco con un’immagine molto simpatica: siamo nel 2084, Kyrgios è anziano e, su un letto di ospedale, dice “Ti ho raccontato di quando Jannik Sinner ha fallito due test antidoping? Tutto il sistema è truccato! Perché non fanno niente? Questo è il motivo per cui non ho mai vinto un titolo importante!“, proprio a sottolineare, in maniera ironica, il suo ripetere sempre le stesse cose.

Sotto a questo post c’è il commento di Boris Becker, ex tennista, che ha scritto “LOL”, cioè una reazione divertita al meme. Ecco quindi l’intervento, come sempre fuori luogo, di Kyrgios che ha risposto: “Come va, criminale?“. La risposta è un chiarissimo riferimento a quanto accaduto nel 2022: Becker è stato giudicato colpevole di bancarotta fraudolenta. Ecco quindi il perché di quella frase, come sempre, infelice del tennista greco, che evidentemente non è in grado di stare al gioco e preferisce soltanto provocare in maniera dura e inadeguata. Questo è solo l’ennesimo esempio di una lunga serie che non fa altro che peggiorare la sua reputazione.