Marcia indietro Milan, salta il colpo che sembrava fatto

Così al termine della stagione andrà via. Il suo rendimento porterà il Milan a privarsi del calciatore: il punto della situazione

E’ un momento un complicato per il Milan. La squadra rossonera non riesce a rialzare la testa e dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, è arrivata anche la sconfitta contro il Torino. Il Diavolo così si allontana sempre più dal quarto posto. Ieri la Juventus ha vinto e l’obiettivo sta fuggendo via.

La stagione del club rossonero può così essere un vero e proprio disastro sul piano sportivo, nonostante a gennaio sia stato fatto un calciomercato ritenuto da molti importante. Il Milan ha messo le mani su Santi Gimenez, regalandosi finalmente un centravanti con la c maiuscola. L’inizio del nazionale messicano è stato più che ottimo. Il calciatore ha segnato all’esordio in Serie A, contro l’Empoli per poi ripetersi contro il Verona. Con il Torino è stato sfortunato, non riuscendosi a ripetersi. La rete, però, era arrivata in Champions League contro il Feyenoord.

L’esordio assoluto, contro la Roma, in Coppa Italia lo ha visto realizzare l’assist per Joao Felix. Il portoghese ci ha messo così pochissimo a conquistare San Siro, con tante giocate di alto livello. Poi è arrivata anche la ciliegina sulla torta, la rete con un tocco d’alta scuola. Prima di Gimenez e Felix c’era stato l’esordio importante di Kyle Walker. 3 acquisti 5, dunque, sono diventate subito pedine fondamentali dello scacchiere di Sergio Conceicao.

Calciomercato Milan, Joao Felix sotto esame: così torna a Londra

Le prestazioni del numero 79 portoghese, però, adesso stanno facendo discutere non poco. Dopo la partita contro la Roma in molti hanno creduto che fosse sbarcato a Milano una nuova stella. Nelle sfide successive, però, qualcosa è andato storto, non riuscendo mai ad incidere. E dire che Sergio Conceicao lo ha schierato sempre titolare, ma le risposte non sono arrivate.

Tante giocate fine a se stesse e nulla più. L’ex Chelsea non è mai stato concreto, ma il mister non lo ha mai praticamente tolto dal campo. Oggi tutti si interrogano sul calciatore. Lo fa anche la dirigenza rossonera, che ha investito parecchio a gennaio. Un prestito oneroso che può arrivare fino a cinque milioni. La spera sarebbe certamente più importante qualora si decidesse di comprarlo. Difficile che il Chelsea lo venda per meno di 40 milioni di euro. Una cifra altissima. Facile pensare che in estate il calciatore faccia le valigie per ritornare a Londra se il rendimento dovesse continuare ad essere quello attuale.