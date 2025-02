Milan Futuro, arriva la svolta: c’è l’annuncio ufficiale

Il club rossonero ha confermato ufficialmente un cambiamento importante per la stagione in corso.

Se la Prima Squadra sta avendo un rendimento al di sotto delle aspettative, non si può dire che il Milan Futuro stia brillando in questa stagione. L’Under 23 rossonera è terzultima nella classifica del Girone B della Serie C.

Il progetto messo in piedi dalla società per valorizzare i talenti usciti dal settore giovanile non sta funzionando in questi primo anno di debutto. C’è il concreto rischio di retrocedere in Serie D e sarebbe un fallimento enorme. L’attuale piazzamento in zona playout preoccupa, la zona salvezza diretta dista 8 punti e serve un netto cambiamento di rotta nelle prossime 10 giornate per agguantare il quindicesimo posto della classifica, oggi occupato dalla Lucchese.

Milan Futuro, esonerato Bonera: annunciato il nuovo allenatore

Proprio per cercare di avere una svolta e di conquistare la salvezza, è stato deciso di esonerare Daniele Bonera. Lunedì è stata comunicata ufficialmente questa scelta, inevitabile e forse anche un po’ tardiva. Da tempo le prestazioni e i risultati erano negativi, non serviva aspettare di perdere anche contro il Pescara nell’ultima giornata di campionato.

Bonera era alla prima esperienza da allenatore, dopo degli anni trascorsi da assistente nello staff di Stefano Pioli in Prima Squadra. Probabilmente, sarebbe stato meglio affidarsi a un tecnico più esperto per guidare un gruppo giovane che doveva affrontare una categoria insidiosa come la Serie C.

All’indomani dell’annuncio dell’esonero di Bonera è arrivato anche quello inerente l’ingaggio di Massimo Oddo. L’ex terzino rossonero è il nuovo allenatore del Milan Futuro. Proverà a guidare la squadra verso la salvezza, una missione impegnativa che gli dà grandi stimoli.

Ha già allenato in Serie C nella scorsa stagione, quando ha guidato il Padova nelle ultime 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). In precedenza aveva lavorato sia in Serie A sia in Serie B. Oddo cercherà di valorizzare il gruppo a disposizione, magari tornando a dare spazio a talenti come Mattia Liberali e Francesco Camarda che negli ultimi mesi sono stati aggregati a Primavera e Prima Squadra. Camarda è tornato al gol proprio contro il Pescara, purtroppo non è bastato.