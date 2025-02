Milan, svolta Camarda: finalmente la strada giusta

Cambia il destino di Francesco Camarda. L’attaccante ha bisogno di giocare: così verra accontentato. Il punto della situazione

Francesco Camarda nell’ultimo weekend è tornato finalmente al gol. Lo ha fatto, segnando contro il Pescara, con la maglia del Milan Futuro. Una rete da vero bomber, in cui ha sfruttato il fisico e le sue abilità realizzative per portare momentaneamente i rossoneri in vantaggio.

Il centravanti classe 2008 è così tornato a giocare nel Gruppo B di Serie C, non lo faceva dal 22 dicembre, nella sfida contro la Virtus Entella. In questi mesi Camarda è rimasto a disposizione dei grandi, mettendo nelle gambe solo qualche minuto e senza mai lasciare il segno. D’altronde il calciatore è stato quasi sempre mandato in campo in situazioni disperate, in cui era davvero complicato poter far la differenza.

La gestione di Francesco Camarda, inevitabilmente, è finita nel mirino della critica. Così il 16enne fatica a far crescere il proprio talento, ma domenica potrebbe essere arrivata una svolta. Il classe 2008 ha bisogno di giocare e solo così può davvero maturare. A gennaio era disposto a far le valigie e a indossare un’altra maglia. Aveva detto sì al Monza, pronto ad accoglierlo in prestito biennale, ma Zlatan Ibrahimovic ha bloccato tutto, nonostante la volontà di Camarda di andar via.

Camarda finalmente in campo

Non certo perché non abbia voglia di Milan, anzi. La sua partenza sarebbe stata solamente un arrivederci, con la speranza di ritornare poi più forte di prima. Ibrahimovic, però, crede tantissimo nel talento di Camarda e averlo lontano da Milanello non gli è sembrata la cosa migliore da fare.

Come detto, domenica potrebbe essere arrivata la svolta. Francesco Camarda ha segnato un gol pesante da vero attaccante. Da qui il Milan futuro può ripartire per costruire una salvezza davvero complicata, ma non impossibile. Con l’esonero di Daniele Bonera il vento è destinato a cambiare e la squadra potrebbe tornare a girare attorno al suo giovane centravanti.

Oggi, d’altronde, senza la Champions League, non c’è più l’esigenza di tenere Camarda a scaldare la panchina. Gimenez è il titolare, con Tammy Abraham pronto a subentrare. In caso di necessità, poi, c’è anche Luka Jovic. Camarda in pianta stabile con il Milan Futuro per i prossimi mesi non può non essere la soluzione migliore, magari con quel Mattia Liberali, che ha mostrato a tutti di avere un talento immenso. La palla passa a Massimo Oddo, che a breve sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan Futuro