Ora è caos totale, arriva il comunicato che distrugge ulteriormente il Milan

Situazione molto delicata in casa rossonera: i recenti risultati scatenano la rabbia dei tifosi.

La stagione del Milan non è sicuramente in linea con le aspettative, i risultati sul campo parlano chiaro. Tolta la vittoria sorprendente della Supercoppa Italiana, la squadra ha deluso sia in Serie A e che in Champions League.

In Europa non è riuscita ad accedere agli Ottavi perché nella fase a girone non è stata in grado di vincere a Zagabria e poi nel playoff ha avuto la peggio contro il Feyenoord. In campionato ha perso diversi punti contro avversarie molto meno forti, almeno sulla carta, e si è messa in una situazione che rende complicata la corsa al quarto posto. Giovedì c’è la partita di recupero contro il Bologna e vincere è praticamente obbligatorio, ormai c’è un margine di errore molto risicato per i rossoneri.

Milan, critiche pesanti dopo il KO a Torino

Nell’ultima giornata di Serie A il Milan ha perso 2-1 sul campo del Torino, con tale risultato non ha scavalcato la Fiorentina al sesto posto della classifica e non si è avvicinato alla Lazio (a +6 ora). La Juventus, quarta adesso, ha vinto e ha 8 punti di vantaggio sui rossoneri. Non aver fatto bottino pieno in Piemonte ha avuto conseguenze negative per la corsa Champions League della squadra di Sergio Conceicao, pesantemente criticata dai tifosi.

Marco ‘Pacio’ Pacini, responsabile della Curva Sud Milano, ha scritto dei commenti molto pesanti su Instagram: “Dopo Zagabria, dopo Rotterdam, dopo l’eliminazione, dopo tutto questo dovevamo vedere un Milan con la bava alla bocca. E invece un’altra sconfitta oscena, figlia di una società inesistente senza programmazione, figlia di errori che non si vedono neanche all’oratorio, figlia di molti giocatori che una maglia come la nostra non meriterebbero di indossarla neanche nei camerini del Milan Store. Vergogna!“.

Il pensiero di Pacini è quello di tanti tifosi milanisti. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, era lecito aspettarsi una prestazione più aggressiva ed efficace da parte della squadra. Vero che guardando i numeri i rossoneri hanno fatto meglio degli avversari in termini di produzione offensiva, ma nel calcio devi fare gol: è semplice, lo ha detto anche lo stesso Conceicao più volte. Serviva più fame e serviva più attenzione.

Il gol dell’1-0 del Torino è il frutto di un errore assurdo da parte di Mike Maignan, che ha calciato addosso a Malick Thiaw. E quando è arrivata la rete del pareggio di Tijjani Reijnders, 2 minuti dopo è stato regalato il nuovo vantaggio ai granata. 2-1 figlio di una disattenzione che le grandi squadre non si dovrebbero permettere. Vedremo se con il Bologna cambierà qualcosa o ci sarà il medesimo spartito a cui siamo abituati.