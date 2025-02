Saelemaekers sempre più determinante: il Milan ha scelto, la Roma è avvisata

Le ultime sul futuro dell’esterno belga, che sta continuando a far bene con la maglia dei giallorossi. Ecco la decisione del Diavolo

Una stagione da incorniciare per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, dopo la grandissima annata con la maglia del Bologna, ha nuovamente fatto le valigie, nelle ultime ore del calciomercato estivo, per trasferirsi alla Roma.

I mesi di luglio e agosto sembravano non lasciare dubbi sulla sua permanenza in rossonero. Paulo Fonseca aveva speso parole importanti, ma alla fine, la necessità di portarsi a casa un nuovo attaccante ha spinto il club a chiudere l’affare con i giallorossi, con il passaggio in prestito secco di Saelemaekers nella Capitale e di Tammy Abraham in rossonero.

L’avventura al Diavolo dell’inglese non è stata certo esaltante, ma ha fornito comunque il suo contributo, segnando otto gol, di cui due in Serie A. Numeri non entusiasmanti, soprattutto se si considera lo stipendio da oltre quattro milioni di euro netti a stagione. Proprio il suo salario spinge a pensare che una sua permanenza in rossonero sia davvero complicata. Abraham prende, di fatto, il doppio del centravanti titolare Santi Gimenez.

Futuro Saelemaekers, il Milan fissa il prezzo

E’ impensabile, dunque, che lo scambio Alexis Saelemaekers-Tammy Abraham possa davvero andare in porto. La Roma, chiaramente, si augura che ciò avvenga, essendo più che soddisfatta del belga. Il calciatore è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Claudio Ranieri. Cinque gol in quindici partite di Serie A non sono certo pochi se si considera, soprattutto che gioca da quinto.

Numeri importanti, dunque, per un calciatore, che inevitabilmente sta vedendo lievitare il suo prezzo. Se in estate il Milan lo valutava una ventina di milioni, oggi il suo prezzo non può non toccare i 30 milioni di euro, con buona pace dei tifosi giallorossi e del club che pensa di acquistare il calciatore per molto meno.

Se non dovesse essere raggiunto un accordo con la Roma (non è da escludere che i giallorossi si tengano il calciatore, anche senza lo scambio con Abraham), il Milan è pronto a riabbracciarlo e a metterlo a disposizione del nuovo allenatore. D’altronde, se dovesse rimanere Sergio Conceicao, il suo modo di giocare si sposerebbe perfettamente con le caratteristiche di Saelemaekers. Il belga è un patrimonio del Milan e non può certo essere svenduto