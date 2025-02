Tutto fatto per Leao: il destino è segnato

Rafa Leao è un tema caldissimo in casa Milan: c’è già il destino segnato per il portoghese e a quanto sembra questa volta è difficile poter cambiare le cose

Dopo aver deliziato i tifosi rossoneri, soprattutto nell’anno dello Scudetto, Leao sembra essere caduto in un letargo pericolosissimo, in cui i segnali di risveglio sono sempre più sporadici e dove fare la differenza è diventato incredibilmente difficile anche per lui.

Il Milan sta cadendo letteralmente a pezzi e dopo l’eliminazione dalla Champions League, ad opera del Feyenoord, ora è arrivata anche la debacle contro il Torino in campionato. La classifica parla chiaro e al netto del recupero con il Bologna, diventa ora quasi impossibile poter ipotizzare un piazzamento in Champions per il prossimo anno, specie perché il ranking difficilmente ci regalerà ancora una volta il quinto posto utile. Sergio Conceiçao ha già perso l’abbrivio positivo e il minimo di credito conquistato con la rocambolesca vittoria in Supercoppa Italiana. Il tecnico portoghese è finito sul banco degli imputati e rischia seriamente di perdere il posto in estate.

Oltre ai risultati c’è anche da considerare la gestione del gruppo, non proprio ottimale da parte dell’ex tecnico del Porto, spesso troppo esuberante anche nei rapporti all’interno dello spogliatoio. Ne sanno qualcosa sia Leao che Theo Hernandez, due dei pezzi pregiati del Diavolo che potrebbero essere arrivati al passo d’addio.

Il Milan non tratterrà Leao in estate: già tutto pronto per la cessione

Rafa Leao non è più quel giocatore incontenibile e indispensabile che tutti avevano ammirato l’anno dello Scudetto di Pioli. Da delizia a croce, con un rendimento che è andato via via diventando sempre più discontinuo. Non più semplici pause tra una grande partita e l’altra ma dei veri e propri periodi di letargo, in cui vederlo protagonista è praticamente impossibile. La cura Conceiçao anche per lui ha smarrito i propri effetti e ora non resta altro che la possibile cessione.

Sulle tracce dell’attaccante portoghese, come riportato dalla stampa spagnola, sembra esserci il Barcellona di Flick, che lo vedrebbe perfettamente inserito in un 4-3-3 molto offensivo, come ala sinistra. Vedremo se i blaugrana, comunque fiaccati da una situazione economica non semplice, riusciranno ad accontentare le richieste comunque elevate del Milan. In estate potrebbe arrivare la fumata bianca, con buona pace di tutti i tifosi iper critici.