Via Theo, il Milan accelera per un nuovo terzino: incontro con l’agente, prezzo fissato

Il club rossonero pensa all’ingaggio di un nuovo laterale mancino: contatti avviati per cercare di porre le basi dell’operazione.

Il futuro di Theo Hernandez al Milan appare fortemente compromesso. Il suo rendimento stagionale è abbastanza deludente e alcuni comportamenti avuti in campo non lo aiutano. L’espulsione nel match decisivo di Champions League contro il Feyenoord gli ha fatto raggiungere il punto più basso, probabilmente.

Il suo contratto scade a giugno 2026 e oggi la trattativa per il rinnovo è ferma. Anche se Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che le parti stanno parlando ed è tutto sotto controllo, dato che il giocatore sarebbe felice di rimanere a Milano. Ma per dargli lo stipendio che vorrebbe, superiore a quello attuale da 4,5 milioni di euro netti annui, servono ben altre prestazioni.

Perché dare più soldi a uno che gioca bene una partita ogni cinque? Normale che ci siano delle riflessioni all’interno della dirigenza.

Milan, Theo Hernandez verso la cessione: ecco chi può arrivare

La cessione di Hernandez sembra molto probabile, anche se in questo momento non sono ancora trapelate richieste specifiche per lui. Sicuramente è un calciatore per il quale non mancheranno delle offerte e sarà interessante vedere quanti soldi riuscirà a incassare il Milan, in caso di vendita. Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, forse non si andrà oltre i 30-35 milioni di euro. Molto dipenderà dal rendimento dell’ex Real Madrid nei prossimi mesi.

Da capire anche chi potrebbe sostituire Theo. Negli ultimi giorni sono emerse diverse indiscrezioni sul concreto interesse del Milan per Maxim De Cuyper, 24enne belga in forza al Club Brugge. In questa stagione ha collezionato 1 gol e 6 assist in 38 presenze. Il suo contratto con la sua attuale società scade a giugno 2028 e il prezzo del suo cartellino è fissato a circa 25 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, la scorsa settimana a Casa Milan c’è stato un incontro tra la dirigenza rossonera con uno degli agenti di De Cuyper. Una mossa per cercare di anticipare la concorrenza di Juventus, Arsenal, West Ham e di altre squadre. Certamente al nazionale belga non mancano le opzioni per il suo futuro.

Il Milan ha già avuto una trattativa con il Club Brugge nell’estate 2022, quando prese Charles De Ketelaere per circa 36 milioni di euro. Servì diverso tempo prima di arrivare a un accordo, la società belga può essere un osso duro nelle negoziazioni che riguardano i suoi migliori calciatori.