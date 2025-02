Cerchiate questa data sul calendario: il Milan chiude il primo affare per la prossima stagione

C’è grande scoramento in casa Milan dopo gli ultimi risultati della squadra con il club che sta già lavorando sul mercato per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Sembra essere già tutto deciso in casa rossonera riguardo a quella che dovrà essere la prima operazione del club sul mercato della prossima estate.

Il ko di Torino, giunto subito dopo l’eliminazione in Champions League, ha complicato e non poco i piani stagionali del Milan che, complice la vittoria della Juventus a Cagliari, ha visto sfuggire, forse definitivamente il quarto posto. Un momento difficile per il club che dovrà iniziare ad impostare le trattative di mercato senza fare i conti sull’accesso alla Champions League. Una perdita economica notevole che porterà la società a lasciar partire diversi giocatori e cercare di puntare su colpi low cost per non andare ad incidere in maniera forte sul bilancio.

Calciomercato Milan, primo affare rossonero in arrivo

Durante la giornata di giovedì 27 febbraio, il Milan sarà a Bologna per disputare la partita valida per il recupero della nona giornata di Serie A. Una sfida che potrebbe dare agli uomini di Conceicao l’ultima possibilità di sperare ancora nel quarto posto. Sarà però anche il giorno in cui il club proverà a definire la prima operazione in vista dell’estate.

Il Bologna sembra essere intenzionato a riscattare il cartellino di Tommaso Pobega, arrivato in prestito con diritto di riscatto durante la scorsa estate. Il classe 1999 ha vissuto un inizio di stagione non semplice, sia per via degli infortuni sia per alcune prestazioni non sufficienti condite da due espulsioni che sono costate care alla formazione di Vincenzo Italiano. Proprio il tecnico però, avrebbe richiesto l’acquisto a titolo definitivo dell’ex giocatore del Torino.

Nel momento della chiusura dell’affare in estate, il Milan ha fissato il riscatto del cartellino del giocatore intorno ai 12 milioni di euro. Possibile che le due squadre si parlino in occasione della sfida del Dall’Ara per provare a chiudere sin da ora l’operazione magari con un leggero sconto sul prezzo.

Gli ottimi rapporti tra le due società dovrebbero favorire l’operazione con il Bologna pronto a trattenere a titolo definitivo il giocatore. Lo scorso anno non fu riscattato per una cifra simile Alexis Saelemaekers con il belga che era stato decisivo nella cavalcata rossoblu verso la qualificazione alla Champions League ma il cambio di allenatore degli emiliani fu decisivo per il mancato acquisto.