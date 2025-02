Furlani parte per chiudere il primo colpo: si definisce tutto a marzo

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore. E’ la missione di Giorgio Furlani: presto avremo novità importanti in merito

Non c’è molto da sorridere per il Milan e i suoi tifosi. I rossoneri sono reduci dalla pesante eliminazione in Champions League e dal ko contro il Torino. Questi sono diventati così i giorni dei processi: da Sergio Conceicao a Rafa Leao, passando ovviamente per i responsabili principali delle disfatte, Theo Hernandez e Mike Maignan.

Ma il Milan non può certo star molto tempo a pensare a quello che ha vissuto in questa settimana e a tutte le notizie negative che sono uscite. Fra qualche ora si tornerà in campo e il Diavolo non può certo distrarsi. Serve vincere e portare a casa tre punti preziosi. Solo così si può tornare a pensare al quarto posto. Un obiettivo diventato sempre più complicato dopo la sconfitta contro il Torino. Sergio Conceicao ha già dunque voltato pagina ed è pronto a scegliere la formazione migliore per poter battere la squadra di Vincenzo Italiano.

Milan, garanzia Jimenez: il Diavolo non vuole mollarlo

Nell’undici iniziale, salvo cambi di programma, ci sarà ancora Alex Jimenez. Lo spagnolo è sicuramente una delle poche note positive di questo periodo. Sabato contro il Torino è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Il classe 2005 sta dimostrando, anche con i grandi, di poter giocare un po’ ovunque.

L’esterno può destreggiarsi indifferentemente sulla destra e sulla sinistra, sia basso che alto. Stasera dovrebbe essere schierato come terzino destro, viste le condizioni fisiche di Kyle Walker.

Il calciatore, come detto, è ormai diventato una garanzia per il Milan e il club non ha alcuna intenzione di mollarlo. I rossoneri lo hanno riscattato in estate dal Real Madrid. I blancos, però, si sono garantiti la possibilità di riportarlo in Spagna sia il prossimo giugno che nel 2026, rispettivamente per nove e dodici milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic, in una conferenza stampa recente, ha fatto capire di non essere preoccupato per il futuro di Alex Jimenez visti gli ottimi rapporti con il Real Madrid. Nei prossimi giorni così i due club sono pronti a parlarsi per rimodulare l’accordo trovato qualche mese fa. Il Milan vorrebbe garantirsi ancora per qualche anno il giovane calciatore. Jimenez può rappresentare certamente il futuro del Diavolo, ma tutto dipenderà dal volere dei blancos.