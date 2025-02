Non si parlano più, rapporto ormai distrutto: cambia il mercato del Milan

L’allenatore e il presidente non si parlano più da mesi e il Milan potrebbe inserirsi, clamorosa indiscrezione

Il Milan si appresta a giocare gli ultimi mesi di questa difficile stagione. L’eliminazione in Champions League è una sentenza: un’annata fallimentare, e può ancora andare peggio senza il quarto posto in classifica. Non è importante per salvare la stagione, ma può esserlo per la panchina di Sergio Conceicao. Da qui a giugno però tutto può ancora cambiare e la posizione dell’allenatore è tutt’altro che scontata: al momento ha un contratto fino a giugno ad un milione con opzione per il rinnovo. Tutto dipende dalla Champions, ma anche da altri fattori.

C’è infatti chi è pronto a scommettere su un cambio nel management rossonero, e questo potrebbe incidere e non poco: l’arrivo di un direttore sportivo, cioè quello che ci auguriamo tutti, potrebbe significare un nuovo cambio in panchina, soprattutto se dovessero aprirsi delle clamorose occasioni. E una di queste porta dritto dritto a Napoli, perché il futuro di Antonio Conte in azzurro, con Scudetto o meno, è tutt’altro che scontato.

Conte, addio Napoli? Il Milan può inserirsi

Il Napoli, com’era ampiamente prevedibile, è in lotta per lo Scudetto: il fattore Conte, ovviamente, fa la differenza ma deve vedersela contro l’Inter di Simone Inzaghi e, da non escludere, l’Atalanta di Gasperini. La sconfitta contro il Como è l’ultima di quattro partite senza vittorie; l’ex Juventus è concentrato al massimo sul campo e sull’ottenere il massimo dai suoi giocatori, ma qualcosa nel rapporto con Aurelio De Laurentiis sembra essersi rotto e questo apre ad ogni tipo di scenario al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la cessione di Kvaratskhelia e il mancato arrivo di un sostituto di livello (a parte Okafor, che non può essere considerato l’erede del georgiano per il divario che c’è fra i due) sono stati mal digeriti da Conte. Le indiscrezioni del quotidiano raccontano che fra lui e De Laurentiis non ci siano contatti ormai da diverse settimane, e tutto questo fa pensare ad un clamoroso colpo di scena: l’addio dell’allenatore a fine stagione.

Uno scenario che può cambiare i piani di tante squadre fra cui anche il Milan. La scorsa estate i rossoneri non hanno voluto in alcun modo prendere Conte, che era libero e pronto ad accettare questa stimolante sfida; Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno preferito un profilo diverso, sotto ogni punto di vista, e ne hanno poi pagato le conseguenze. I rossoneri però potrebbero aver imparato dagli errori, e un Conte di nuovo senza squadra potrebbe diventare, di nuovo, un’opportunità. Attenzione anche alla Juventus, alla Roma e all’estero.