Panchina a Tudor, l’accordo è ad un passo: ritorno in Serie A

Salgono le quotazioni di Tudor per l’importante panchina di Serie A, si avvicina il ritorno dell’allenatore. I dettagli

Il campionato di Serie A sta per entrare nel vivo. Il Milan, come ormai sappiamo, è fuori da tutto: l’unico obiettivo rimasto è il quarto posto, che non salva una stagione iniziata male, proseguita malissimo e che può finire in un disastro completo. Infatti è in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League: è fondamentale per i rossoneri vincere il recupero contro il Bologna di giovedì, altrimenti la rincorsa diventerà impossibile o quasi visto che la Juventus, al momento, ha già otto punti di vantaggio.

Insomma, da qualsiasi prospettiva, la stagione del Milan è un totale fallimento, per il secondo anno di fila. La squadra rossonera, dopo gli investimenti dell’estate scorsa e quelli di questo gennaio, avrebbe potuto competere per lo Scudetto. Che, invece, nelle ultime settimane è diventata una corsa a tre: l’Inter è prima grazie alla sconfitta del Napoli sul campo del Como domenica, ma attenzione all’Atalanta che arriva da dietro. Gasperini sogna il colpo grosso, così da creare il pretesto perfetto per chiudere il ciclo e salutare Bergamo.

Idea Tudor per il post Gasperini

L’allenatore sembra essere arrivato ormai alla fine di un percorso durato nove anni. In realtà lo era già l’estate scorsa, dopo la vittoria dell’Europa League, ma Percassi è riuscito a convincerlo a restare e rinnovare per altre due stagioni. Gasperini però di recente è stato piuttosto chiaro: “Potrei salutare a fine stagione, ma una cosa è certa: non ci sarà un altro rinnovo“.

A giugno potrebbe quindi arrivare il divorzio: per Gasperini non sarà difficile trovare un’altra squadra, non sarà altrettanto per l’Atalanta per il sostituto. Ma un’idea già c’è. L’idea è quella di continuare il progetto tecnico di Gasperini, conservando quindi gli stessi valori tecnici e tattici. Ivan Juric è il suo allievo principale ma le negative esperienze alla Roma e poi al Southampton non sono un bel bigliettino da visita per andare ad allenare una delle realtà ad oggi più importanti d’Italia.

Ecco quindi che si fa avanti l’ipotesi Igor Tudor, un altro molto vicino alle idee di Gasperini come abbiamo potuto vedere nelle sue recenti avventure con Hellas Verona, Marsiglia e, anche se brevissima, Lazio. L’Atalanta quindi sta valutando con grande attenzione la possibilità di ingaggiare Tudor per sostituire Gasperini, ma da qui a giugno tante altre cose possono ancora cambiare. Per adesso soltanto idee ed ipotesi, niente di certo. Ci sarà tempo e modo per farlo. Adesso la testa è tutta su un sogno chiamato Scudetto.